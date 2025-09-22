पीड़ित जैसा महसूस करने की जरूरत नहीं... H1-B वीजा को लेकर ट्रंप के फैसले पर शशि थरूर

Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमें इस फैसले को लेकर पीड़ित जैसा महसूस करने की जरूरत नहीं है। भले ही हाल में यह हमारे कुछ लोगों और कंपनियों के लिए नुकसान का कारण बने लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह लाभदायक होगा।

Shashi Tharoor: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा के लिए बढ़ाई गई फीस के बाद भारतीय राजनीति में उथल-पुथल का दौर जारी है। एक तरफ जहां विपक्ष इसके लिए मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भारतीय युवाओं के लिए इस आपदा को अवसर की तरह बताया है। थरूर ने कहा कि ट्रंप द्वारा लिया गया यह फैसला भारत के लिए तीसरा झटका (25 फीसदी व्यापारिक टैरिफ, रूसी तेल खरीद पर टैरिफ के बाद) माना जाए, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह भारत के लिए बेहतर साबित होगा।

वायर को दिए इंटरव्यू में थरूर ने अपनी पार्टी की लाइन से अलग मोदी सरकार के प्रति थोड़ी नरमी वाला रुख दिखाते हुए कहा, "इस वीजा मामले को लेकर हमें ज्यादा नकारात्मक नहीं होना चाहिए। बेशक यह एक झटका है। यह अप्रत्याशित था। इससे हमारे कुछ लोगों और कंपनियों को हालिया नुकसान उठाना पड़ेगा लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह हमारे लिए लाभदायक होगा, यह हमारे हाथों को मजबूत कर सकता है। इस मामले को लेकर हमें खुद को पीड़ित जैसा महसूस करने की जरूरत नहीं है।"