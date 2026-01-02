Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsShashi Tharoor said about controversy over the inclusion of Bangladeshi cricketers in IPL shameful
यह बेहद शर्मनाक; IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को शामिल करने पर उठे विवाद को लेकर शशि थरूर

संक्षेप:

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाना है या नहीं यह पूरी तरह से क्रिकेट संबंधी निर्णय है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मामले पर जो विवाद हो रहा है, वह शर्मनाक है। हम अपने हर पड़ोसी को अलग-थलग नहीं कर सकते।

Jan 02, 2026 10:13 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Follow Us on

बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच बॉलर मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर द्वारा खरीदे जाने पर लगातार बयान बाजी हो रही है। इसे लेकर देश दो खेमों में बंटा हुआ है। अब इस मामले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान सामने आया है। विदेशी मामलों के जानकार थरूर ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले दर्दनाक हैं, लेकिन इसका बोझ क्रिकेट पर नहीं डालना चाहिए। इस मामले पर जो विवाद हो रहा है वह शर्मनाक है।

एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुस्ताफिजुर रहमान एक क्रिकेटर हैं और उनका इस हिंसा से या इन सब बातों से कोई लेना-देना नहीं है। उनके ऊपर इस हिंसा का समर्थन करने या बचाव करने या फिर भारत विरोधी किसी भी तरह की बात करने का आरोप भी नहीं है। ऐसे में उनके ऊपर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी या बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। क्रिकेट के खेल और वहां पर अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को मिलाना सरासर अनुचित है।

इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं: थरूर

थरूर ने कहा, “अगर हम एक ऐसा देश बन जाते हैं, जो अपने सभी पड़ोसियों को अलग-थलग कर देता है और कहता है कि कोई भी उनके साथ नहीं खेलेगा, तो इससे क्या लाभ होगा? मुस्ताफिजुर को खिलाना या न खिलाना यह पूरी तरह से क्रिकेट संबंधी निर्णय है। इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। हम तीन तरफ से बांग्लादेश को घेरे हुए हैं, हम उन्हें अलग-थलग नहीं कर सकते।”

Shashi Tharoor News India News Bangladesh अन्य..
