यह बेहद शर्मनाक; IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को शामिल करने पर उठे विवाद को लेकर शशि थरूर

संक्षेप: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाना है या नहीं यह पूरी तरह से क्रिकेट संबंधी निर्णय है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मामले पर जो विवाद हो रहा है, वह शर्मनाक है। हम अपने हर पड़ोसी को अलग-थलग नहीं कर सकते।

बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच बॉलर मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर द्वारा खरीदे जाने पर लगातार बयान बाजी हो रही है। इसे लेकर देश दो खेमों में बंटा हुआ है। अब इस मामले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान सामने आया है। विदेशी मामलों के जानकार थरूर ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले दर्दनाक हैं, लेकिन इसका बोझ क्रिकेट पर नहीं डालना चाहिए। इस मामले पर जो विवाद हो रहा है वह शर्मनाक है।

एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुस्ताफिजुर रहमान एक क्रिकेटर हैं और उनका इस हिंसा से या इन सब बातों से कोई लेना-देना नहीं है। उनके ऊपर इस हिंसा का समर्थन करने या बचाव करने या फिर भारत विरोधी किसी भी तरह की बात करने का आरोप भी नहीं है। ऐसे में उनके ऊपर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी या बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। क्रिकेट के खेल और वहां पर अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को मिलाना सरासर अनुचित है।