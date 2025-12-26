Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsShashi Tharoor saddened by alleged attacks on Christmas appeals to BJP citing Mahabharata example
क्रिसमस में ईसाइयों पर हमलों से शशि थरूर दुखी, महाभारत का उदाहरण दे BJP से की अपील

क्रिसमस में ईसाइयों पर हमलों से शशि थरूर दुखी, महाभारत का उदाहरण दे BJP से की अपील

संक्षेप:

क्रिसमस के पहले दिनों में कई जगहों पर हुए कथित हमलों पर चिंता जताते हुए थरूर ने कहा कि यह समय ईसाई समुदाय के साथ खड़े होने का है। उन्होंने कहा कि जब परंपराओं पर हमला होता है तो वह केवल एक समुदाय पर नहीं बल्कि हम सभी पर हमला होता है।

Dec 26, 2025 08:09 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Shashi Tharoor: क्रिसमस के पहले दिनों में कई जगहों से ईसाइयों के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार की खबरें सामने आई हैं। इन खबरों पर बात करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दख जताया और साथ ही चेतावनी भी दी कि जब परंपराओं पर हमला होता है, तो निशाना सिर्फ एक समुदाय नहीं, हम सभी होते हैं। केरल के पलक्कड़ में कैरल गाने वाले एक समूह पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह वक्त है कि हमें हमारे ईसाई भाइयों के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीडिया से बात करते हुए थरूर ने ऐसी घटनाओं पर दुख जताया। उन्होंने कहा, "जब हमारी परंपराओं पर हमला होता है, तो केवल ईसाइयों पर नहीं, हम सब पर हमला होता है। हर भारतीय पर चोट होती है। हमारी संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और विश्वास की आजादी पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में हमें अपने ईसाई भाइयों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए।"

नाम लिए बिना भाजपा को सलाह

क्रिसमस के मौके पर घट रही घटनाओं का जिक्र करते हुए थरूर ने भाजपा को भी सलाह दी। उन्होंने ने पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठी जिम्मेदार पार्टी के नेतृत्व को इन हमलों की निंदा करनी चाहिए। थरूर ने महाभारत का उदाहरण देते हुए सोशल मीडिया साइट पर लिखा, "महाभारत में जब दुर्योधन का भाई दुशासन कौरव सभा में पांचाली की साड़ी खींच रहा था, तब गुरुजन और बड़े बुजुर्ग, पांडव और यहां तक पितामह भीष्म तक मौन रहे। उस समय विरोध की आवाज पांडवों की ओर से नहीं बल्कि कौरवों की ओर से उठी थी। दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कहा था कि बड़े भाई दुर्योधन यह अन्याय है, अधर्म है।"

थरूर ने आगे लिखा, "मैं सत्ता में बैठी पार्टी के जिम्मेदार नेतृत्व में से किसी एक के भी यह कहने का इंतजार कर रहा हूं।"

पीएम मोदी और थरूर का क्रिसमस सैलिब्रेशन

इससे पहले थरूर ने बताया कि वह हर साल क्रिसमस ईव पर एक चर्च से दूसरे चर्च जाते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली से उनकी फ्लाइट लेट होने की वजह से वह केवल चार चर्च में ही जा पाए। थरूर ने कहा, "मेरे लिए हमेशा से यह बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं 17 सालों से सांसद हूं। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ एकजुटता दिखाना बुनियादी बात है, लेकिन सभी समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना केरल की राजनीति की आत्मा है।

थरूर के अलावा पीएम मोदी ने भी कल दिल्ली और उत्तर भारत के ईसाई समुदाय के साथ कैथैड्रेल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की प्रार्थना की। इस सेवा में प्रार्थनाएं, केरल, भजन और प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रार्थना शामिल थी, जिसे दिल्ली के बिशप आरटी रेव डॉ पाल स्वरूप ने करवाया।

क्रिसमस पर हमले

क्रिसमस के मौके पर कई जगह पर कथित बहस होने और धमकाने की खबरें सामने आई थी। राजस्थान के नागौर, केरल के पलक्कड़ जैसी जगहों से ऐसी खबरें सामने आई हैं कि कुछ लोगों ने क्रिसमस मनाने पर धमकाने की कोशिश की है। हालांकि इससे जुड़ी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। पूरे देश ने क्रिसमस का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Shashi Tharoor News PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।