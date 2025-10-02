हिरासत में लिए गए संघ के स्वयं सेवक, यूक्रेन के लिए ट्रंप का क्या इंतजाम? टॉप 5 न्यूज

चेन्नई में दशहरा के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं को सरकारी स्कूल में बिना अनुमति के शाखा लगाने पर गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्टालिन सरकार पर निशाना साधा है।

तमिलनाडु में पुलिस ने सरकारी स्कूल में शाखा लगाने को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ के कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस यूक्रेन संघर्ष को नया मोड़ देने वाला एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के साथ लक्ष्यों पर निशाना साधने के डेटा साझा करने को मंजूरी दे दी है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

हिरासत में लिए गए संघ के स्वयं सेवक, स्कूल में शाखा लगाने का आरोप, BJP नाराज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पुलिस ने सरकारी स्कूल में शाखा लगाने को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। इसकी वजह से तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्य की डीएमके सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्टालिन असामाजिक गतिविधियों पर अपनी आंखें मूंदे रहते हैं, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता अगर बिना किसी सनसनी के अपना कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। पढ़ें पूरी खबर…

भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा…विदेश में जाकर ऐसा क्या बोले राहुल गांधी, भड़क गई BJP लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कोलंबिया में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और यह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है। अब राहुल गांधी के इस बयान से भाजपा भड़क गई है और उन पर विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। पढ़ें पूरी खबर…

अमेरिका खुलकर आया यूक्रेन के साथ, ट्रंप ने कर दिया तगड़ा इंतजाम; क्या करेगा रूस? अमेरिका कल तक शांति की दुहाई दे रहा था और रूस-यूक्रेन युद्ध को किसी भी हाल में समाप्त करने का दावा कर रहा था। लगता है अब वह इस रुख से पीछे हट गया है। अमेरिका ने रूस-यूक्रेन संघर्ष को नया मोड़ देने वाला एक बड़ा फैसला लिया है। अब वह यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ाई में हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प ले चुका है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अमेरिका अब यूक्रेन को रूस के ऊर्जा ढांचे पर मिसाइल हमलों के लिए जरूरी खुफिया जानकारी मुहैया कराएगा। समाचार पत्र की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के साथ लक्ष्यों पर निशाना साधने के डेटा साझा करने को मंजूरी दे दी है। पढ़ें पूरी खबर…

लोकसभा में शशि थरूर को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी, संसदीय समितियों का हुआ पुनर्गठन लोकसभा ने बुधवार को कई संसदीय स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया और दो प्रवर समितियों, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, का गठन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रक्षा संबंधी समिति के सदस्य हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा गृह मामलों की समिति की सदस्य हैं, पी. चिदंबरम वित्त संबंधी समिति के सदस्य हैं, जयराम रमेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति के सदस्य हैं। पढ़ें पूरी खबर…