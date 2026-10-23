शशि थरूर ने प्रशांत भूषण के 'रिजीम चेंज' वाले बयान पर तोड़ी चुप्पी, इमरजेंसी का किया जिक्र

शशि थरूर ने भाजपा द्वारा रिजीम चेंज वाले बयान पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में आपातकाल लगाने वाली सरकार को संयुक्त विपक्ष ने हरा दिया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में 'रिजीम चेंज' शब्द ने राजनीतिक रूप से बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब इस मामले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उसे (इमरजेंसी) को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। वह कैसे हुआ था। उसमें भी विपक्ष ने भूमिका निभाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन किया था।

NDTV कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए कांग्रेस सांसद ने उन आरोपों को खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा था कि मौजूद प्रदर्शन राष्ट्र विरोधी हैं और उन्हें विदेशी ताकतों से सहारा मिल रहा है। थरूर ने कहा, "पीएम मोदी अक्सर आपातकाल और उसे खत्म किए जाने की बात करते हैं। वह कैसे खत्म हुआ था? विपक्ष के जरिए, जिसमें संघ, भाजपा, समाजवादी और वामपंथी एक साथ आ गए थे। यह सभी लोग आपातकाल लगाने वाली सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए थे।" केरल से कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। केवल आधी सदी पुरानी बात है।

फ्रांस जैसे हिंसक आंदोलन भारत में होने की आशंका नहीं- थरूर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि फ्रांस की तरफ ही भारत में भी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे संविधान और हमारे कानूनों ने एक स्पष्ट रेखा खींची है। हमारे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध हर किसी का अधिकार है। लेकिन इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि फ्रांस में जो कुछ हुआ उसे भारत के राजनीतिक दायरे में कोई भी सही नहीं ठहरा सकता।