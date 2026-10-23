शशि थरूर ने प्रशांत भूषण के 'रिजीम चेंज' वाले बयान पर तोड़ी चुप्पी, इमरजेंसी का किया जिक्र
शशि थरूर ने भाजपा द्वारा रिजीम चेंज वाले बयान पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में आपातकाल लगाने वाली सरकार को संयुक्त विपक्ष ने हरा दिया था।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में 'रिजीम चेंज' शब्द ने राजनीतिक रूप से बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब इस मामले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उसे (इमरजेंसी) को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। वह कैसे हुआ था। उसमें भी विपक्ष ने भूमिका निभाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन किया था।
NDTV कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए कांग्रेस सांसद ने उन आरोपों को खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा था कि मौजूद प्रदर्शन राष्ट्र विरोधी हैं और उन्हें विदेशी ताकतों से सहारा मिल रहा है। थरूर ने कहा, "पीएम मोदी अक्सर आपातकाल और उसे खत्म किए जाने की बात करते हैं। वह कैसे खत्म हुआ था? विपक्ष के जरिए, जिसमें संघ, भाजपा, समाजवादी और वामपंथी एक साथ आ गए थे। यह सभी लोग आपातकाल लगाने वाली सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए थे।" केरल से कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। केवल आधी सदी पुरानी बात है।
फ्रांस जैसे हिंसक आंदोलन भारत में होने की आशंका नहीं- थरूर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि फ्रांस की तरफ ही भारत में भी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे संविधान और हमारे कानूनों ने एक स्पष्ट रेखा खींची है। हमारे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध हर किसी का अधिकार है। लेकिन इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि फ्रांस में जो कुछ हुआ उसे भारत के राजनीतिक दायरे में कोई भी सही नहीं ठहरा सकता।
क्या है रिजीम चेंज को लेकर वबाल?
बता दें, रिजीम चेंज को लेकर पूरा बवाल उस वक्त शुरू हुआ था, जब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा जोर देकर कहा था कि वह रिजीम चेंज करना चाहते हैं। इससे पहले AISA चीफ नेहा बोरा ने भी कहा था कि उन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने वाली क्रांति से प्रेरणा ली है।इन बयानों के सामने आने के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के ऊपर हमले तेज कर दिए। भाजपा की तरफ से कहा गया कि विपक्ष और वामपंथी संगठन देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वह हिंसा के बल पर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। हालांकि, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले पर सफाई देते हुए कहा गया कि वह हिंसा के जरिए नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें