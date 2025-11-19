शशि थरूर ने इंदिरा गांधी की जयंती पर किया याद, बोले- अच्छी और बुरी, दोनों तरह की छाप छोड़ी
संक्षेप: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हालांकि, मैं आपातकाल का आलोचक था, जैसा कि मेरी किताबों में भी झलकता है, लेकिन उनकी हत्या एक व्यक्तिगत आघात की तरह महसूस हुई।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने बुधवार को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें याद किया है। उन्होंने कहा कि आज हम उस शख्सियत को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छी और बुरी, दोनों तरह की गहरी छाप छोड़ी है।
थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''हमारी दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की महान विरासत को नमन, जिनकी आज 108वीं जयंती है। 1971 में उपमहाद्वीप के नक्शे को फिर से गढ़ने में उनके निर्णायक नेतृत्व और चार साल बाद (कम प्रशंसात्मक रूप से) आपातकाल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है (और लिखा जाएगा), इसलिए आज मैं अपने निजी अनुभवों तक ही सीमित रहूंगा।''
उन्होंने आगे कहा, ''मेरी दिवंगत दादी मुंदरथ जयसंकिनी अम्मा का जन्म श्रीमती गांधी के जन्म के दिन ही हुआ था, जिससे हमारे घर में एक अजीब सा लगाव पैदा हो गया था। मैं 1974 में सेंट स्टीफंस कॉलेज में 18 वर्षीय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री से मिला था और बाद में एक स्विस युवा पत्रिका के लिए उनका साक्षात्कार लिया था (चित्र देखें)। जब वे 1977 के चुनाव हार गईं, तो मैंने अपने डॉक्टरेट शोध प्रबंध के लिए उनकी विदेश नीति पर दो घंटे लंबे सत्रों में उनका फिर से विस्तृत साक्षात्कार लिया, जो बाद में मेरी पुस्तक रीजन्स ऑफ स्टेट के रूप में प्रकाशित हुआ।''
कांग्रेस सांसद ने कहा कि हालांकि, मैं आपातकाल का आलोचक था, जैसा कि मेरी किताबों में भी झलकता है, लेकिन उनकी हत्या एक व्यक्तिगत आघात की तरह महसूस हुई। आज हम एक ऐसी हस्ती को याद कर रहे हैं जिसने आधुनिक भारत के इतिहास पर, अच्छे और बुरे, एक गहरी छाप छोड़ी। इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर बुधवार को यहां उनकी समाधि शक्ति स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती के मौके पर उनकी समाधि स्थल पर स्मृति सभा का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया और इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें