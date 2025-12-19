भारत के खिलाफ जहर उगल अपना ही नुकसान करा रहे बांग्लादेशी, शशि थरूर ने क्यों किया अटल जी का जिक्र

संक्षेप: शशि थरूर ने कहा कि बांग्लादेश में जारी हिंसा के कारण दो वीज़ा केंद्र बंद करने पड़े हैं, जो निराशाजनक है क्योंकि जो बांग्लादेशी भारत आना चाहते हैं, वे ही शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पहले की तरह आसानी से वीज़ा नहीं मिल रहा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश को साफ-साफ चेताया है कि भारत के खिलाफ जहर उगलकर और हिंसक विरोध प्रदर्शन कर वहां के लोग आम बांग्लादेशियों की मदद करने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं। यानी भारत के खिलाफ बयानबाजी कर बांग्लादेशी अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक मशहूर कथन का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि भूगोल को बदला नहीं जा सकता। दरअसल, वाजपेयी जी पड़ोसी देशों के साथ कटु संबंधों से जुड़े सवालों पर अक्सर यह कहा करते थे कि भूगोल को बदला नहीं जा सकता। यानी पड़ोसी नहीं बदले जा सकते।

कट्टरपंथी इस्लामिक नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा, आगजनी और विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। राजधानी ढाका की सड़कों पर बढ़ते विरोध-प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी और मीडिया हाउसों पर हमलों के बीच नई दिल्ली और ढाका के बीच तल्ख होते राजनयिक रिश्तों पर थरूर ने कहा कि इस अशांति के तत्काल और दूरगामी दोनों प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा, "हिंसा के कारण, उन्हें दो वीज़ा केंद्र बंद करने पड़े हैं, जो निराशाजनक है क्योंकि जो बांग्लादेशी भारत आना चाहते हैं, वे ही शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पहले की तरह आसानी से वीज़ा नहीं मिल रहा है।" थरूर ने कहा, “ये हालात हमारी सरकार के लिए उनकी मदद करना मुश्किल बना रहे हैं।”

उम्मीद है हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे उन्होंने कहा, “हालांकि, मुझे उम्मीद है कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे और मैं बांग्लादेश के लोगों और सरकार से अपने पड़ोसी के साथ इस करीबी रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देने का आग्रह करूंगा। जैसा कि वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान के बारे में मशहूर तौर पर कहा था, हम अपना भूगोल नहीं बदल सकते। हम जहाँ हैं, वहीं हैं, वे जहाँ हैं, वहीं हैं। उन्हें हमारे साथ काम करना सीखना चाहिए।”

नई दिल्ली घटनाओं पर करीब से नज़र रखेगी कांग्रेस सांसद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नई दिल्ली घटनाओं पर करीब से नज़र रखेगी। उन्होंने कहा, "सरकार को स्थिति पर बहुत सावधानी से नजर रखनी होगी और कहा कि ढाका में भारतीय अधिकारी बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत करेंगे।" बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा की नई लहर का तात्कालिक कारण इंकलाब मंचो सांस्कृतिक समूह के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत है, जिसकी गुरुवार देर रात सिंगापुर के एक अस्पताल में एक हफ्ते तक ज़िंदगी की जंग लड़ने के बाद मौत हो गई।