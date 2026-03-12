सरकार केवल अपनी मर्जी से... देश में LPG की कमी की रिपोर्ट्स पर बोले शशि थरूर

देश में रसोई गैस की कमी की खबरों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद में चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार को जनता और विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार केवल अपनी मर्जी से ही शासन चलाए।

LPG shortage: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से भारत समेत दुनिया भर के देशों में एलपीजी और तेल का संकट गहराने की आशंका बन रही है। कई शहरों से एलपीजी के महंगे होने और उपलब्धता की कमी की खबरें आ रही हैं। ऐसे में एक और विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को संसद में एलपीजी की कमी की खबरों पर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि संसद एक ऐसा मंच है, जहां पर जनता को भरोसा दिलाने और ऐसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने की जरूरत होती है।

कांग्रेस सांसद ने एलपीजी की कमी के मुद्दे पर सरकार की तरफ से खुलकर बयान दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मामला है, सरकार को संसद के जरिए जनता के सामने रखना चाहिए, जनता को भरोसे में लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार केवल अपनी मर्जी से ही शासन चलाए। उन्होंने कहा, "ऐसे मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। सरकार को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। आप जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर के लिए कितनी लंबी लाइनें लग रही हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स ने कहा है कि उनके पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, वे चाय दे सकते हैं, लेकिन ‘डोसा’ नहीं बना सकते। क्या अब देश की यही स्थिति है? आप जानते हैं कि कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां इन सब बातों को जनता के सामने रखा जा सकता है। हम सिर्फ चर्चा चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार जनता को भरोसा दे। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार केवल अपनी मर्जी से ही शासन चलाए।”

पश्चिम एशिया में जारी जंग का असर? आपको बता दें, 28 फरवरी से शुरू हुए पश्चिम एशिया के युद्ध के बाद से ही इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारत अपनी गैस का ज्यादातर हिस्सा सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से आयात करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर युद्ध की स्थिति की वजह से सभी तेल और गैस के टैंकर रुके हुए हैं। इसकी वजह से देश में इसकी किल्लत की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, सरकार के सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने भारतीय झंडा वाले जहाजों को निकलने की इजाजत दे दी है, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से इस पर कोई पुष्टि नहीं आई है। दूसरी तरफ देश में कई जगहों पर एलपीजी की कमी का असर दिखाई दे रहा है।

एलपीजी की कमी का देश में असर मध्य प्रदेश के भोपाल में कई रेस्टोरेंड्स ने काम चलाने के लिए इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। भोपाल में लोगों को गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनों में खड़े होकर एलपीजी सिलेंडर लेने और दो-पहिया वाहनों में भरवाने के लिए इंतजार करते देखा गया। इसके अलावा कई अन्य शहरों में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। एलपीजी वितरण केंद्र के बाहर भी लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं।