बिहार SIR पर आया शशि थरूर का रिएक्शन, बोले- चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि...
बिहार में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर शशि थरूर ने कहा कि ये सभी चीजें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अगर यह बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, तो इसका समाधान जरूरी है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का सबसे अच्छा तरीका इन मामलों का खुलकर सामना करना होना चाहिए।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी को कोई संदेह नहीं हो। डिजिटल टेक्नीक इतनी मॉर्डर हो गई हैं आजकल कि एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जा सकता है जोकि सभी वोटर्स रजिस्ट्रेशन की जांच करे और जो डुप्लीकेट हो, उसे चिह्नित करे। उल्लेखनीय है कि एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि इसके जरिए विपक्षी दलों को पड़ने वाले वोटों को निशाना बनाया जा रहा है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ''चुनावों में भाग लेने वाले सभी लोग जानते हैं कि मतदाता सूचियां त्रुटिपूर्ण होती हैं। कुछ मतदाता डुप्लीकेट होते हैं, कुछ मृत मतदाता होते हैं, कुछ जीवित मतदाता होते हैं जो पंजीकृत नहीं होते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका पता बदल गया है और जिनके दो या तीन अलग-अलग मतदान केंद्रों में दो या तीन पते हैं। ये सभी चीजें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अगर यह बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, तो इसका समाधान जरूरी है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का सबसे अच्छा तरीका इन मामलों का खुलकर सामना करना होना चाहिए।''
उन्होंने आगे कहा, ''सौभाग्य से, आजकल हमारी डिजिटल तकनीकें इतनी उन्नत हो गई हैं कि आप एक ऐसा एल्गोरिदम विकसित कर सकते हैं जो सभी मतदाता पंजीकरणों की जांच करे, हर डुप्लीकेट चीज को चिह्नित करे, कुछ सवाल उठाए, क्या मुझे लगता है कि हर कुछ वर्षों में, शायद हर साल, एक संशोधन जरूरी है? लेकिन आइए आधुनिक कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल करें और इसे कुशलतापूर्वक करें और सुनिश्चित करें कि किसी को कोई संदेह न हो। यह चुनाव आयोग की अपनी विश्वसनीयता के हित में है कि किसी भी मतदाता के मन और दिल में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर कोई संदेह न रहे। चुनौतियां हैं, और कोई भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन हम विपक्ष द्वारा उठाई गई जायज चिंताओं और जायज सवालों का, उम्मीद है कि निष्पक्ष तरीके से, जवाब जरूर दे सकते हैं।"
वहीं, कांग्रेस के केरल के "बीड़ी और बिहार की शुरुआत बी से होती है..." वाले अब डिलीट हो चुके ट्वीट पर, थरूर ने कहा कि वह अब खत्म हो गया है। मैं इस मुद्दे पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता; इसे हटा दिया गया है। मुझे लगता है कि इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाना था, वह पहले ही कह दिया गया है।"