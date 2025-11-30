Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsShashi Tharoor questions Pakistan worrying silence speculation over Imran Khan
इमरान खान किस हाल में हैं? अटकलों के बीच खामोशी पर शशि थरूर ने उठाए सवाल

इमरान खान किस हाल में हैं? अटकलों के बीच खामोशी पर शशि थरूर ने उठाए सवाल

संक्षेप:

शशि थरूर ने कहा, ‘आपने उनके बेटे का संदेश देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अपने पिता के जीवित होने का प्रमाण चाहते हैं। ऐसा लगता है कि अभी तक किसी ने कोई सबूत नहीं दिया है कि उनके पिता जीवित हों। यह चिंता का विषय है।’ 

Sun, 30 Nov 2025 01:37 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत और ठिकाने को लेकर अनिश्चितता पर चिंता जताई है। पाकिस्तान में इसे लेकर चिंता की लहर तेज हो रही है। ऑनलाइन अटकलें, परिवार और पार्टी की अपीलों के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों ने अब तक कोई साफ अपडेट नहीं दिया है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक हैं। अगस्त 2023 से वह जेल में हैं और भ्रष्टाचार के मामले में 14 साल की सजा काट रहे हैं। हाल के दिनों में उनकी हालत को लेकर अफवाहें तेज हो गई हैं, जिसमें कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि उन्हें हिरासत में मार दिया गया है। उनके परिवार और पार्टी नेताओं ने जीवित होने का सबूत मांगा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई, ‘मन की बात’ में और क्या बोले PM मोदी

शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल अपडेट न मिलने से स्थिति परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि इस मामले पर इतनी खामोशी क्यों है।' उन्होंने असत्यापित दावों से चिंता बढ़ने का जिक्र किया। थरूर ने कहा, 'विभिन्न लोग दावा कर रहे हैं कि सबसे बुरी घटना हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान सरकार और अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा। यह खामोशी बुरी है।'

शशि थरूर को किस बात की है चिंता

सीनियर नेता थरूर ने इमरान खान के बेटे कासिम खान की सार्वजनिक अपील का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने पिता के जीवित होने की पुष्टि मांगी है। शशि थरूर ने कहा, 'आपने उनके बेटे का संदेश देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अपने पिता के जीवित होने का प्रमाण चाहते हैं। ऐसा लगता है कि अभी तक किसी ने कोई सबूत नहीं दिया है कि उनके पिता जीवित हों। यह चिंता का विषय है। मैं केवल एक साधारण भारतीय नागरिक के रूप में बोल रहा हूं, यह हमारी विदेश नीति का मामला नहीं है।' उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। लेकिन एक इंसान दांव पर है। क्रिकेट प्रशंसक और अन्य लोग जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Shashi Tharoor News Congress Imran Khan अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।