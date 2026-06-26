पासपोर्ट-नागरिकता विवाद में कूदे शशि थरूर, सरकार को घेरा; दे डाला आधार कार्ड वाला सुझाव

विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट को सिर्फ 'यात्रा दस्तावेज' बताने पर शशि थरूर ने उठाए सवाल। नागरिकता विवाद खत्म करने के लिए दिया कानून बदलने और 'लाल धारी वाले आधार कार्ड' का अनोखा फॉर्मूला। पूरी रिपोर्ट।

विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से पासपोर्ट को लेकर दिए गए हालिया स्पष्टीकरण के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल, सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक 'यात्रा दस्तावेज' है और यह नागरिकता का पक्का सुबूत नहीं है। अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार के इस रुख पर सवाल खड़े किए हैं। थरूर ने इसे 'बेतुका कानूनी विरोधाभास' करार देते हुए पासपोर्ट और आधार कार्ड को नागरिकता का ठोस प्रमाण बनाने के लिए सरकार को एक अहम फॉर्मूला भी सुझाया है।

क्या है पूरा मामला और थरूर ने क्या तर्क दिए? शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक विस्तृत पोस्ट में शशि थरूर ने कहा कि 'पासपोर्ट सेवा दिवस' पर आए विदेश मंत्रालय के बयान ने जनता के बीच भारी असमंजस और राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। भले ही सरकार इस मामले में अपने कानूनी तर्क का बचाव कर रही हो, लेकिन आम नागरिक के लिए इसका कोई मतलब नहीं है।

थरूर ने अपने पोस्ट में इन प्रमुख बातों का जिक्र किया: थरूर ने कहा कि दशकों से पासपोर्ट को पहचान का सबसे पुख्ता और 'गोल्ड स्टैंडर्ड' दस्तावेज माना जाता रहा है। इसे बनवाने के लिए एक आम नागरिक को पुलिस वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट चेकिंग की थकाऊ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। राज्य (सरकार) इतनी कड़ी जांच के बाद ही किसी को पासपोर्ट जारी करता है। लेकिन अब उसी दस्तावेज को नागरिकता का सुबूत मानने से इनकार कर देना एक बेतुका विरोधाभास पैदा करता है। थरूर ने पूछा, "अगर पासपोर्ट से अपने देश की नागरिकता साबित नहीं होती, तो फिर किससे होगी?"

सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह फैसला दे चुका है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान और निवास का सुबूत है, नागरिकता का नहीं। थरूर ने कहा कि इस स्थिति ने लाखों-करोड़ों भारतीयों को एक 'प्रशासनिक अधर' में लटका दिया है। उनके पास वर्ल्ड-क्लास बायोमेट्रिक दस्तावेज तो हैं, लेकिन अपने ही देश की सीमाओं के भीतर राष्ट्रीयता साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज कानूनी रूप से 'ठोस' सुबूत नहीं माना जा रहा।

थरूर का फॉर्मूला: 'लाल धारी' वाला आधार कार्ड इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कांग्रेस सांसद ने कानूनी ढांचे में तत्काल बदलाव की जरूरत बताई है। उन्होंने ये अहम सुझाव दिए हैं। सरकार को कानूनी ढांचे में औपचारिक तौर पर बदलाव करना चाहिए। पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों को भारतीय नागरिकता का वैध और अंतिम सुबूत घोषित किया जाना चाहिए (बशर्ते वे सरकार द्वारा रद्द न किए गए हों)।

थरूर ने सुझाव दिया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को भारत में रहने वाले गैर-नागरिकों के लिए दिखने में बिल्कुल अलग तरह का आधार कार्ड जारी करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, इस कार्ड के आगे वाले हिस्से पर लाल रंग की तिरछी धारी दी जा सकती है, जिससे गैर-नागरिकों की पहचान स्पष्ट हो सके।

उनका तर्क है कि गैर-नागरिकों के लिए अलग कार्ड होने से, आम आधार कार्ड को नागरिकता का सुबूत माना जा सकेगा। आम आधार या वैध पासपोर्ट के इस्तेमाल की नीति से सत्यापन प्रक्रिया आसान होगी और अनिश्चितता खत्म हो जाएगी।