Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsShashi Tharoor praises Shah Rukh Khan son Aryan debut series The Bads of Bollywood
शाहरुख खान के बेटे आर्यन की वेब सीरीज की शशि थरूर ने की जमकर तारीफ, किस बात पर फिदा

शाहरुख खान के बेटे आर्यन की वेब सीरीज की शशि थरूर ने की जमकर तारीफ, किस बात पर फिदा

संक्षेप: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आर्यन खान के निर्देशन में बनी 'द बैड बॉयज ऑफ बॉलीवुड' की खूब तारीफ की है। यह सीरीज फिलहाल नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई इस सीरीज को लेकर शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है।

Mon, 27 Oct 2025 03:05 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड बॉयज ऑफ बॉलीवुड' ने दर्शकों के बीच तहलका मचा रहा है। हाल ही में रिलीज हुई इस सीरीज को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। अब इसकी तारीफों में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम भी जुड़ गया है। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर आर्यन की सराहना की और सीरीज को बेहद शानदार बताया।

कांग्रेस सांसद ने बताया कि सर्दी-जुकाम से ठीक होने के दौरान उन्होंने वीकेंड पर यह शो देखा। उनकी बहन स्मिता थरूर ने उन्हें ब्रेक लेकर नेटफ्लिक्स पर समय बिताने की सलाह दी थी। थरूर ने इसे 'बिल्कुल ओटीटी गोल्ड' करार देते हुए कहा कि यह उनके लिए लंबे अर्से बाद सबसे सुखद अनुभव रहा।

थरूर ने आगे कहा कि आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली सीरीज 'द बैड बॉयज ऑफ बॉलीवुड' को अभी-अभी खत्म किया है। उनके पास तारीफ के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। इसे पसंद करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार आदी हो गए तो पूरी तरह डूब जाते हैं! धारदार लेखन, निर्देशन निडर, और इस व्यंग्य की बेबाकी बॉलीवुड को जरूरी थी। यह प्रतिभाशाली शो अक्सर हंसाता है, कभी भावुक करता है, और हमेशा ग्लैमर से ऊपर उठकर बेबाक नजर आता है।

आर्यन के डेब्यू को 'उत्कृष्ट' बताते हुए थरूर ने शो को 'अक्सर हास्यपूर्ण, कभी-कभी भावुक और हमेशा निडर' कहा। उन्होंने अंत में लिखा कि सात आकर्षक एपिसोड एक सशक्त कहानीकार के उदय का प्रतीक हैं। आर्यन खान, बधाई!

बता दें कि इस सीरीज में सहर बाम्बा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, आन्या सिंह, मनीष चौधरी, मोना सिंह, विजयंत कोहली, मनोज पाहवा, गौतमी कपूर और रजत बेदी जैसे एक्टर हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Shashi Tharoor News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।