राहुल गांधी ईमानदार नेता, उन्हें हर कोई पसंद करता है, क्योंकि... शशि थरूर ने की जमकर तारीफ

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह भी कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी गलत टिप्पणी से कभी सहमति नहीं जताई और कहा कि वह (राहुल) एक ईमानदार नेता हैं।

Jan 30, 2026 04:02 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवनंतपुरम
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को पार्टी के नेता राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें एक ईमानदार नेता बताया, जो देश में सांप्रदायिकता जैसे विभिन्न मुद्दों पर सशक्त आवाज हैं। थरूर ने कहा कि राहुल गांधी को हर कोई पसंद करता है, क्योंकि वह देश में सांप्रदायिकता, नफरत और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं।

तिरुवनंतपुरम के सांसद ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘इस बारे में मेरी कोई अलग राय नहीं है।’’ थरूर ने यह भी कहा कि उन्होंने राहुल के खिलाफ किसी भी गलत टिप्पणी से कभी सहमति नहीं जताई और कहा, ‘‘वह (राहुल) एक ईमानदार नेता हैं।’’ उनकी यह टिप्पणी अपनी शिकायतों के निवारण के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से हुई मुलाकात के एक दिन बाद आई है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि सब ठीक है और हम साथ-साथ हैं।

थरूर कोच्चि में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके साथ हुए व्यवहार और केरल में कुछ नेताओं द्वारा उन्हें ‘दरकिनार’ करने के प्रयासों से नाराज बताए जा रहे थे। थरूर ने शुक्रवार को यह भी कहा कि कुछ मुद्दों पर उनके रुख को मीडिया ने शायद बीजेपी समर्थक माना हो, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ सरकार समर्थक या भारत समर्थक के तौर पर देखा है। थरूर ने कहा कि उन्होंने पहले भी यह साफ किया है कि कुछ इंटरनेशनल मामलों पर, उन्हें राजनीति के बारे में बात करना पसंद नहीं है और इसके बजाय वे देश के बारे में बात करना पसंद करते हैं।

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद ने यहां पत्रकारों से कहा, "यह कोई नई बात नहीं है, मैंने हमेशा ऐसा ही कहा है।" बता दें कि पिछले साल पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान संघर्ष और डिप्लोमैटिक बातचीत पर उनकी टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। उनकी टिप्पणियां कांग्रेस के रुख से अलग थीं और पार्टी के कई नेताओं ने उन पर निशाना साधते हुए उनके इरादों पर सवाल उठाए थे। थरूर ने पत्रकारों से बात करते हुए यह भी माना कि पार्टी के किसी सदस्य को पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए।

