PM मोदी की तारीफ करने पर निशाने पर आए शशि थरूर तो भाजपा बोली- जारी हुआ फतवा

संक्षेप: भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री के भाषण की प्रशंसा करता है, जो बड़े मुद्दों पर आधारित है, तो कांग्रेस उस व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी कर देती है। थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की थी, जिसके बाद वह निशाने पर आ गए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की प्रशंसा करने वाले लोकसभा सांसद शशि थरूर की आलोचना के लिए भाजपा ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है और पार्टी उन नेताओं के खिलाफ फतवा जारी करती है जो राष्ट्रीय हितों को पारिवारिक हितों से ऊपर रखते हैं। बिहार चुनावों में एनडीए की भारी जीत के कुछ ही दिनों बाद एक कार्यक्रम में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों की प्रशंसा की थी। बिहार चुनावों में कांग्रेस को करारा झटका लगा था।

कांग्रेस द्वारा थरूर की प्रधानमंत्री के लिए की गई टिप्पणी की आलोचना करने के बाद भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "अगर कोई प्रधानमंत्री के भाषण की प्रशंसा करता है, जो बड़े मुद्दों पर आधारित है, तो कांग्रेस उस व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी कर देती है, जो पूरे देश में लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन उनकी पार्टी के भीतर कोई लोकतंत्र नहीं है...।"

भाजपा ने यह भी कहा कि कांग्रेस का विस्तार 'इंदिरा नाजी कांग्रेस' के रूप में किया जाना चाहिए क्योंकि यह पार्टी इंदिरा की आपातकालीन मानसिकता और नाजी तानाशाही व्यवहार को दर्शाती है। एक विस्तृत एक्स पोस्ट में, शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान में दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की सराहना की थी। थरूर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वे बुरी तरह सर्दी-ज़ुकाम से जूझने के बावजूद दर्शकों के बीच मौजूद रहे। थरूर ने अपनी पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन पर हर समय "चुनावी मूड" में रहने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन वास्तव में वे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए भावनात्मक मूड में थे।"