Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsShashi Tharoor Praised PM Modi BJP Attacks Congress Says Issued Fatwa
PM मोदी की तारीफ करने पर निशाने पर आए शशि थरूर तो भाजपा बोली- जारी हुआ फतवा

PM मोदी की तारीफ करने पर निशाने पर आए शशि थरूर तो भाजपा बोली- जारी हुआ फतवा

संक्षेप: भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री के भाषण की प्रशंसा करता है, जो बड़े मुद्दों पर आधारित है, तो कांग्रेस उस व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी कर देती है। थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की थी, जिसके बाद वह निशाने पर आ गए थे।

Wed, 19 Nov 2025 06:01 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की प्रशंसा करने वाले लोकसभा सांसद शशि थरूर की आलोचना के लिए भाजपा ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है और पार्टी उन नेताओं के खिलाफ फतवा जारी करती है जो राष्ट्रीय हितों को पारिवारिक हितों से ऊपर रखते हैं। बिहार चुनावों में एनडीए की भारी जीत के कुछ ही दिनों बाद एक कार्यक्रम में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों की प्रशंसा की थी। बिहार चुनावों में कांग्रेस को करारा झटका लगा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कांग्रेस द्वारा थरूर की प्रधानमंत्री के लिए की गई टिप्पणी की आलोचना करने के बाद भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "अगर कोई प्रधानमंत्री के भाषण की प्रशंसा करता है, जो बड़े मुद्दों पर आधारित है, तो कांग्रेस उस व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी कर देती है, जो पूरे देश में लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन उनकी पार्टी के भीतर कोई लोकतंत्र नहीं है...।"

भाजपा ने यह भी कहा कि कांग्रेस का विस्तार 'इंदिरा नाजी कांग्रेस' के रूप में किया जाना चाहिए क्योंकि यह पार्टी इंदिरा की आपातकालीन मानसिकता और नाजी तानाशाही व्यवहार को दर्शाती है। एक विस्तृत एक्स पोस्ट में, शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान में दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की सराहना की थी। थरूर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वे बुरी तरह सर्दी-ज़ुकाम से जूझने के बावजूद दर्शकों के बीच मौजूद रहे। थरूर ने अपनी पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन पर हर समय "चुनावी मूड" में रहने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन वास्तव में वे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए भावनात्मक मूड में थे।"

ये भी पढ़ें:अच्छी और बुरी, दोनों तरह की छोड़ी गहरी छाप, इंदिरा गांधी को शशि थरूर ने किया याद
ये भी पढ़ें:कांग्रेस को सुनाते रहे PM मोदी, बैठे सुनते रहे शशि थरूर; बाद में की जमकर तारीफ

उन्होंने खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा थॉमस मैकाले का जिक्र और भारतीयों से देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने के उनके आह्वान पर जोर दिया। कांग्रेस सांसद की एक्स पोस्ट के एक हिस्से में लिखा था, "भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मैकाले की 200 साल पुरानी गुलामी की मानसिकता की विरासत को पलटने पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विरासत, भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों में गौरव बहाल करने के लिए 10 साल के राष्ट्रीय मिशन की अपील की।"

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Shashi Tharoor News PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।