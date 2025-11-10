Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsShashi Tharoor praised Advani Congress opposition BJP came out in support taking a Nazi jibe at main opp party
आडवाणी की तारीफ पर शशि थरूर के सपोर्ट में आई BJP, कांग्रेस पर कसा 'नाजी' वाला तंज

आडवाणी की तारीफ पर शशि थरूर के सपोर्ट में आई BJP, कांग्रेस पर कसा 'नाजी' वाला तंज

संक्षेप: कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ करने पर कांग्रेस पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। लेकिन, अब भाजपा ने थरूर के सपोर्ट में आकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है।

Mon, 10 Nov 2025 04:14 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस सांसद शशि थरूर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ कर सुर्खियों में है। एक तरफ उनकी अपनी पार्टी ने इस मुद्दे पर उनसे दूरी बना ली है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन करते हुए मुख्य विपक्षी दल पर हमला बोल दिया है। भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा गया कि कांग्रेस का अपना नाम बदल कर इंदिरा नाजी कांग्रेस कर लेना चाहिए क्योंकि आपातकाल की मानसिकता और नाजी व्यवहार ही उनका असली तरीका है।

थरूर के बयान पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "कांग्रेस पार्टी को अपना नाम 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' से बदलकर 'इंदिरा नाजी कांग्रेस' कर लेना चाहिए, क्योंकि यह इंदिरा गांधी की आपातकालीन मानसिकता और नाजी व्यवहार का तरीका है।" दरअसल, खेड़ा ने थरूर के बयान से कांग्रेस पार्टी को किनारे करते हुए कहा था, हमेशा की तरह थरूर अपनी निजी हैसियत से बोल रहे हैं।' इतना ही नहीं उन्होंने थरूर के इस बयान को कांग्रेस की लोकतांत्रिक भावना बताते हुए कहा कि एक कांग्रेस सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य के रूप में काम करते हुए भी थरूर ऐसे बयान देते रहते हैं, जो कि कांग्रेस की विशिष्ट लोकतांत्रिक और उदारवादी भावना को दर्शाता है।

कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर के बयान पर जारी की गई इस प्रतिक्रिया पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूनावाला मुख्य विपक्षी दल की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, "हम सभी सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार बनाए रखते हैं। लेकिन इसी शिष्टाचार के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनके (थरूर) के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। यह कांग्रेस की असहिष्णुता की भावना को दर्शाता है। उनके लिए कोई भी प्रतिद्वंद्वी दुश्मन जैसा है।"

क्या कहा था थरूर ने?

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के 98वें जन्मदिन पर उनके साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए थरूर ने उनकी तारीफ की थी। उन्होंने लिखा, "उनकी (आडवाणी) जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, विनम्रता और शालीनता तथा आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अमिट है। एक सच्चे राजनेता जिनका सेवामय जीवन अनुकरणीय रहा।"

थरूर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसी के पूरे जीवन को किसी एक घटना के आधार पर नहीं देखना चाहिए। जैसे नेहरू जी के जीवन को चीन से हार के लिए नहीं देख सकते, इंदिरा जी के जीवन को केवल आपातकाल के लिए याद नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार का शिष्टाचार हमें आडवाणी जी के लिए भी रखना चाहिए।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी थरूर के विरोध में आई हो और भाजपा समर्थन में। ऑपरेशन सिंदूर के पहले धीमे शब्दों में और उसके बाद खुलकर कांग्रेस सांसद थरूर भाजपा और पीएम मोदी की नीतियों की प्रशंसा करते नजर आए हैं। इसकी वजह से उनके अपनी पार्टी के साथ संबंध लगातार नीचे होते जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब थरूर संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश दौरे पर भी गए थे, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से उनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे थे। हालांकि, इसके बाद भी थरूर इस समय कांग्रेस में हैं और लगातार अपना काम कर रहे हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
