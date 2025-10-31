शशि थरूर ने 150वीं जयंती पर सरदार पटेल को किया याद, महात्मा गांधी के पोते के शब्दों में दी श्रद्धांजलि

संक्षेप: थरूर ने लिखा कि यदि भारतीय गणराज्य के जीवन में रीढ़ है तो वह अंबेडकर के संकल्प से आती है। यदि इसके जीवन में चमक है तो वह नेहरू के प्रकाश से आती है, लेकिन अगर इसमें एक आंतरिक मॉनिटर है, तो यह पटेल की महान आत्मा की सत्यता से आता है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया। देश के पहले गृहमंत्री और महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए थरूर ने महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी के शब्दों का हवाला देते हुए कहा कि 'भारत का आतंरिक मॉनिटर सरदार पटेल की महान आत्मा की सत्यनिष्ठा से आता है'। सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष कहा जाता है। 2014 में आई मोदी सरकार ने सरदार पटेल की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की थी।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर देश के पहले उप-प्रधानमंत्री के श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस सांसद थरूर ने उन्हें याद किया। उन्होंने लिखा, "सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें दी गई अनेक श्रद्धांजलि में गोपाल कृष्ण गांधी की यह पंक्तियां विशेष रूप से गूंजती हैं। यदि भारतीय गणराज्य के जीवन में रीढ़ है तो वह अंबेडकर के संकल्प से आती है। यदि इसके जीवन में चमक है तो वह नेहरू के प्रकाश से आती है, लेकिन अगर इसमें एक आंतरिक मॉनिटर है, तो यह पटेल की महान आत्मा की सत्यता से आता है।"