पहले खुलकर बचाव, फिर बंद कमरे में 40 मिनट बैठक; शशि थरूर–राहुल गांधी की नजदीकी से कांग्रेस में हलचल

संक्षेप: शशि थरूर ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार को अति प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि राहुल जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, वह पहले से सार्वजनिक था। थरूर ने जोर दिया कि राहुल एक प्रकाशित लेख पर आधारित बोल रहे थे, जिसमें जनरल नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण का हवाला था।

सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने एलएसी पर चीनी टैंकों का भी जिक्र किया। इस मुद्दे पर संसद में जोरदार बहस हुई और सदन को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस मामले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी का मजबूती से बचाव किया और कहा कि इतना ओवर रिएक्ट जरने की जरूरत नहीं थी। थरूर ने तर्क दिया कि राहुल को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। लेख या बयान में सेना या सैनिकों को कतई दोषी नहीं ठहराया गया है। विवाद पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा लिए गए या न लिए गए फैसलों से जुड़ा है, और राहुल गांधी का यही मकसद था। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सरकार को इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं थी।

दरअसल, इस विवाद की जड़ राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में 2020 के पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सैन्य गतिरोध से जुड़े सवाल उठाने की कोशिश थी। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण की शुरुआत जनरल नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण पर आधारित एक प्रकाशित लेख का हवाला देकर की, जिसमें उस संकट से जुड़े फैसलों पर चर्चा थी। सत्ता पक्ष के सांसदों ने तुरंत आपत्ति जताई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्तक्षेप कर राहुल गांधी के अप्रकाशित किताब से उद्धरण देने के अधिकार पर सवाल उठाया।

मंत्रियों ने बताया भ्रामक पूरा विवाद राहुल गांधी द्वारा एक पत्रिका में छपे लेख का हवाला देने पर केंद्रित था, जो जनरल नरवणे के अभी अप्रकाशित संस्मरण 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' पर आधारित था। बताया जाता है कि यह किताब 2020 के पूर्वी लद्दाख गतिरोध की परिस्थितियों पर रोशनी डालती है, जो मई की शुरुआत में पैंगोंग झील क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद शुरू हुआ था। यह टकराव अंततः दोनों देशों के बीच दशकों का सबसे गंभीर सैन्य संकट बन गया।

वहीं, मंत्रियों ने तर्क दिया कि अप्रकाशित संस्मरण से उद्धरण देना अनुचित और भ्रामक है। विपक्षी नेताओं ने इसका खंडन करते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस सामग्री का जिक्र करना चाहते थे, वह पत्रिका के लेख के जरिए पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और अभी भी आसानी से मिल जाती है। राहुल गांधी ने बार-बार पत्रिका की प्रिंटआउट हाथ में लेकर भाषण जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोका गया।

राहुल गांधी के पक्ष में शशि थरूर इस पर थरूर ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार को 'अति प्रतिक्रिया' देने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि राहुल जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, वह पहले से सार्वजनिक था। थरूर ने जोर दिया कि राहुल एक प्रकाशित लेख पर आधारित बोल रहे थे, जिसमें जनरल नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण का हवाला था। सरकार को किताब के अप्रकाशित होने पर आपत्ति जताने के बजाय उन्हें बोलने देना चाहिए था।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार की इस अति प्रतिक्रिया ने आज दोपहर सदन को अनावश्यक रूप से ठप कर दिया। मेरे विचार से संसद के लिए बेहतर होता कि चर्चा को आगे बढ़ने दिया जाता, क्योंकि संसद का यही मकसद है। अगर तथ्य गलत हैं, तो उन्हें सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है तथ्यों को सामने लाना, न कि उन्हें रोकना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए संसदीय इतिहास का सहारा लिया। उन्होंने भारत के कुछ सबसे कठिन राष्ट्रीय सुरक्षा संकटों के दौरान की मिसालें याद कीं।

थरूर ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के समय में कांग्रेस का सबसे बड़ा काम संसद में बहस कराना था। उन्होंने कहा कि 1962 के चीन युद्ध के दौरान, संघर्ष जारी रहने के बावजूद संसद में लंबी बहसें हुईं। कोई व्हिप नहीं था। यहां तक कि सरकारी सांसद भी सरकार और प्रधानमंत्री नेहरू की आलोचना कर पाते थे। थरूर ने आगे कहा कि 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान भी संसदीय सत्र हुए, जहां सांसदों को जानकारी दी गई और राष्ट्र को विश्वास में लिया गया।

बंद दरवाजों के पीछे बैठक गौरतलब है कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी नेता संसद स्थित राहुल गांधी के कार्यालय में पहुंचने लगे। इस समूह में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। प्रियंका गांधी, जो पहले संसद छोड़ चुकी थीं, उन्हें वापस बुलाया गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी जल्द ही पहुंचे। सबसे ज्यादा ध्यान उस पल पर गया जब थरूर बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी के कमरे में दाखिल हुए। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बैठक लगभग 40 मिनट चली। इसमें राहुल गांधी, खरगे और थरूर मौजूद थे, और बाद में लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई भी शामिल हुए। यह पहली बार था जब पिछले सप्ताह की एक अलग बैठक के बाद थरूर ने राहुल गांधी के साथ ऐसी बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें राहुल, खरगे और थरूर शामिल थे।