फिर कांग्रेस के निशाने पर शशि थरूर, पहले PM मोदी की तारीफ कर घिरे; अब क्या वजह

जम्मू और कश्मीर पहुंचे तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। पार्टी के नेताओं ने यात्रा को लेकर की गई टिप्पणियों पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में वह पीएम मोदी की तारीफ को लेकर पार्टी नेताओं के निशाने पर आ गए थे।

केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर हैं। इस बार वजह जम्मू और कश्मीर को लेकर किया गया एक पोस्ट था, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की स्थिति का जिक्र किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ को लेकर भी उन्हें पार्टी में आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि, सांसद ने अब तक इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

क्या बोले शशि थरूर कांग्रेस सांसद ने कहा, 'श्रीनगर में आज लोक भवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ एक बेहतरीन बैठक का सौभाग्य मिला। हमने राज्य के हालात और सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रही उत्साहजनक प्रगति पर चर्चा की।'

उन्होंने आगे कहा, 'जब मैं वहां पहुंचा, तो वह कश्मीरी लेखक संघ और महिला संगठन की अध्यक्ष से बातचीत कर रहे थे, जो एक सकारात्मक पहल है, जिसका मैंने स्वागत किया। अब भी कई चुनौतियां हैं और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन बैठक के बाद मुझे सकारात्मकता का अहसास हुआ।'

कांग्रेस नेता हुए नाराज जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने थरूर की पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सांसद को सच्चाई का पता करने के लिए लोगों से मुलाकात करनी चाहिए।

उन्होंने लिखा, 'कश्मीर के लोग भी आपसे मिलने की उम्मीद कर रहे थे ताकि जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझा जा सके। कम से कम अपनी पार्टी के उन लोगों से मिलने का समय तो निकाल लेते, जो 7 साल पहले हमसे छीने गए राज्य के दर्जे के लिए लड़ रहे हैं।'

PM मोदी की तारीफ को लेकर बवाल थरूर ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की चिंताओं से अवगत कराया। साथ ही इस बात को मजबूती से रखा कि युद्ध के समय वाणिज्यिक नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।

इसपर पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने लिखा, 'मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉ शशि थरूर की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रशंसा अब मानो भौतिक दुनिया की सीमाओं से भी आगे निकल गई है। अब वह शायद उसे भी सुन सकते हैं, जो मोदी ने कहा ही नहीं।'

उन्होंने कहा, 'जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी–ट्रंप बैठक पर भारतीय विदेश मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ओमान की खाड़ी में अमेरिका द्वारा तीन भारतीय नाविकों की निर्मम हत्या का कोई उल्लेख नहीं है।'

उन्होंने कहा, 'ईरानी युद्धपोत आइरिस देना पर हुए हमले का भी कोई उल्लेख नहीं है, जबकि वह मिलन-2026 अभ्यास के दौरान भारत का अतिथि था और यह घटना भारत के पड़ोस में हुई।' उन्होंने कहा, 'फिर भी थरूर जी को न जाने कैसे ऐसे मजबूत बयान, प्रभावशाली प्रतिवाद और अडिग कूटनीति सुनाई दे गई, जिनका आधिकारिक रिकॉर्ड में कहीं कोई उल्लेख नहीं है।'

खेड़ा ने कटाक्ष करते हुए कहा, 'शायद हम बाकी लोग सामान्य मानवीय इंद्रियों तक ही सीमित हैं। लेकिन महामानव मोदी के भक्तों को, वह जितना कम बोलते हैं, उतना ही अधिक सुनाई देता है।'

थरूर की सफाई विवाद खड़ा होने पर थरूर ने पोस्ट किया, 'स्पष्ट रूप से कहूं तो, मुझे यह बेहद आश्चर्यजनक लगता है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा से जुड़ा एक बयान राजनीतिक दलगत विवाद में बदल दिया जा रहा है। तीन भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। मेरी टिप्पणी हमारे नागरिकों की सुरक्षा और इस सिद्धांत पर आधारित थी कि नागरिक समुद्री नाविक कभी भी सैन्य कार्रवाई का निशाना नहीं बनने चाहिए।'