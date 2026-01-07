Hindustan Hindi News
विदेश मंत्रालय जो नहीं कहता, वो भी उतना ही जरूरी होता है; वेनेजुएला मामले में शशि थरूर

संक्षेप:

वेनेजुएला मसले पर शशि थरूर ने कहा कि थोड़ी अजीब स्थिति में हूं। मैं संसद की विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष हूं। इस खास मामले में, समिति ने इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की है। मैं पूरी तरह से निजी तौर पर बोल रहा हूं।

Jan 07, 2026 09:42 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी पार्टी के रुख का समर्थन करते हुए उसे मजबूत और स्पष्ट शब्दों वाला बयान बताया है। साथ ही, भारत सरकार के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जहां तक ​​भारत सरकार की बात है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, और अक्सर विदेश मंत्रालय जो नहीं कहता, वह भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि वे कहते हैं। इसलिए आप सभी को यह समझना होगा कि डिप्लोमेसी में, कुछ रिश्तों को लेकर बातचीत करने में चुनौतियां होती हैं, लेकिन इसमें शामिल सिद्धांतों पर, मैं अपने लिए कहना चाहता हूं कि मैं उल्लंघनों को लेकर बहुत चिंतित हूं।

बता दें कि वेनेजुएला संकट पर भारत सरकार ने सधी सी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय हैं। हम बदलती हुई स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वे बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को सुलझाएं, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। काराकास में भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और सभी संभव सहायता देना जारी रखेगा।

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए वेनेजुएला मामले पर शशि थरूर ने कहा, ''मेरी पार्टी (कांग्रेस) पहले ही एक कड़ा बयान जारी कर चुकी है। मैं इसे दोहराऊंगा नहीं। यह एक बहुत मजबूत और स्पष्ट शब्दों वाला बयान है।'' उन्होंने कहा, ''देखिए, मेरा मतलब है, आप जानते हैं कि मैं थोड़ी अजीब स्थिति में हूं। मैं संसद की विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष हूं, और आम तौर पर मैं सामूहिक रूप से समिति के विचारों के लिए बोलता हूं, इसलिए इस खास मामले में, समिति ने इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की है। मैं पूरी तरह से निजी तौर पर बोल रहा हूं। मैं शुरू में ही इस बात पर जोर देना चाहता हूं।''

उन्होंने आगे कहा, दूसरी बात, जहां तक पूरी स्थिति का सवाल है, मैंने पहले ही अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है, जो विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता, सीमाओं की पवित्रता, और अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए बल के इस्तेमाल की अस्वीकार्यता का उल्लेख करता है, इन सभी का इस खास घटना में उल्लंघन किया गया है। साथ ही, ऐसा लगता है कि स्थिति सैन्य रूप से लंबी नहीं खिंची है। किसी तरह की सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि आज सड़कों पर बढ़ते दमन, लोगों की गिरफ्तारी वगैरह की खबरें आ रही हैं। यह निश्चित रूप से अभी भी एक तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन यह युद्ध नहीं है। हम अब आक्रमण के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग आए थे, वे चले गए हैं।

उन्होंने कहा कि अब, दूसरी बात यह है कि कुछ मकसद बताए जा रहे हैं और कुछ दावे किए जा रहे हैं जो कुछ हद तक अरुचिकर हैं। अब, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए यहां इतनी दूर बैठकर उन मामलों पर फैसला सुनाना उचित है जो बहुत पहले हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भारतीयों को यह समझना चाहिए कि देश के प्राकृतिक संसाधन देश के हैं। किसी भी देश के संसाधन उसी के होते हैं, कि उन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, यह उस देश के प्रतिनिधियों का विशेषाधिकार होना चाहिए, और निश्चित रूप से भारत में हमारे लिए, इनमें से कुछ सिद्धांत कई सालों से हमारी विदेश नीति में पवित्र रहे हैं। आपने हमारे पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों, पंचशील के बारे में बात की है। हमने संयुक्त राष्ट्र चार्टर को बनाए रखने की बात की है, जिसे हमने लगातार किया है, और इसलिए हमारे लिए, यह एक ऐसी स्थिति है जो राजनीतिक दलों की सीमाओं से परे कई भारतीयों को परेशान करती है।

