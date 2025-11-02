60 नंबर संदेहजनक लग रहा, शाहरुख खान के बर्थडे पर शशि थरूर ने ऐसा क्यों कहा?
संक्षेप: केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को 60वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! सच कहूं तो, मुझे यह ‘60’ वाला अंक कुछ ज़्यादा ही संदेहजनक लग रहा है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अभिनेता शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए रविवार को कहा कि इस अभिनेता को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह 60 बरस के हो गए हैं। थरूर ने खान को बॉलीवुड का सबसे बड़ा बादशाह बताते हुए कहा कि वह वास्तव में 'द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन' कहानी के असली जिंदगी के अभिनेता हैं, जिनकी उम्र बढ़ने के बजाय कम हो रही है।
केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद ने कहा, 'बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को 60वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! सच कहूं तो, मुझे यह ‘60’ वाला अंक कुछ ज़्यादा ही संदेहजनक लग रहा है।' थरूर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि स्वतंत्र फैक्ट-चेकर और फॉरेंसिक अधिकारियों की एक खास टीम ने इस ‘60 साल’ वाले दावे की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि शाहरुख खान वाकई 60 साल के हो रहे हैं इसका कोई सबूत नहीं मिला तथा अब भी वह कम उम्र के व्यक्ति जैसे दिखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसलिए यह दावा कि शाहरुख 60 साल के हो रहे हैं, तथ्यों के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, 'मुझे लगता है कि जो आधिकारिक कहानी बताई जा रही है, वह सच नहीं है। असल में शाहरुख खान मानो ‘द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन’ की वास्तविक, दशकों तक चलने वाली वैश्विक बॉलीवुड कहानी में अभिनय कर रहे हैं— क्योंकि वे उम्र के साथ जवान होते जा रहे हैं।'
उन्होंने कहा, 'ज़रा सबूत देखिए, आज उनकी ऊर्जा का स्तर बीस साल पहले की तुलना में ज़्यादा लगता है। उनका हेयरस्टाइल साल-दर-साल और जवान लगता जा रहा है। और जहां तक झुर्रियों की बात है, अच्छी लाइटिंग टीम उन्हें आसानी से गायब कर देती है।' थरूर ने भविष्यवाणी की कि जब खान अपना "70वां" जन्मदिन मनाएंगे, तब वह किशोर भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दे रहे होंगे।
थरूर ने कहा, "मुझे उम्मीद नहीं है कि जब वह बाल कलाकार बनेंगे तो मैं उनके आसपास रहूंगा।" 'द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन' कहानी 1922 में प्रकाशित हुई थी, जिसपर 2008 में हॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। इस फिल्म में ब्रैड पिट ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनका किरदार बूढ़े शख्स के तौर पर शुरू होता है और उसकी उम्र बढ़ने के बजाय कम होती जाती है तथा वह जवान होता जाता है।
