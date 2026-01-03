Hindustan Hindi News
किसे सजा दे रहे, दुख की बात है BCCI ने... IPL से बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाए जाने पर बोले शशि थरूर

शशि थरूर ने कहा कि अब जब बीसीसीआई ने दुख की बात है कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ करार खत्म कर दिया है। क्या होता अगर वह बांग्लादेशी खिलाड़ी लिटन दास या सौम्य सरकार होते? हम यहां किसे सजा दे रहे हैं? एक देश को, एक व्यक्ति को या उसके धर्म को? खेल का यह बिना सोचे-समझे राजनीतिकरण हमें कहां ले जाएगा?

Jan 03, 2026 08:27 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के केकेआर में चुने जाने को लेकर जमकर विवाद हुआ। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शनिवार को कहा है कि आखिर हम किसे सजा दे रहे हैं। यह दुख की बात है कि बीसीसीआई ने रहमान के साथ करार खत्म कर दिया। इस साल आईपीएल नीलामी में मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने चुना था, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया था। कई भाजपा नेताओं द्वारा मुद्दे को उठाए जाने के बाद बीसीसीआई ने खिलाड़ी को रिलीज करने के लिए कहा, जिसके बाद केकेआर ने भी रहमान को अपनी टीम से हटा दिया।

इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शशि थरूर ने लिखा, ''अब जब बीसीसीआई ने दुख की बात है कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ करार खत्म कर दिया है। और क्या होता अगर वह बांग्लादेशी खिलाड़ी लिटन दास या सौम्य सरकार होते? हम यहां किसे सजा दे रहे हैं? एक देश को, एक व्यक्ति को या उसके धर्म को? खेल का यह बिना सोचे-समझे राजनीतिकरण हमें कहां ले जाएगा?'' थरूर ने यह भी कहा कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के लिए क्रिकेट को बोझ नहीं उठाना चाहिए।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, थरूर ने पत्रकारों से कहा, "बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के लिए क्रिकेट को बोझ नहीं उठाना चाहिए। हमें कुछ क्षेत्रों को दूसरों से अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम बांग्लादेश से संपर्क कर रहे हैं और उनसे अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और उनकी देखभाल करने के लिए सही काम करने का आग्रह कर रहे हैं, और यह संदेश जारी रहना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "मुस्तफिजुर रहमान एक क्रिकेटर हैं और उनका इन सब बातों से कोई लेना-देना नहीं है। उन पर व्यक्तिगत रूप से किसी भी नफरत भरे भाषण या किसी भी हमले का समर्थन करने या बचाव करने का आरोप नहीं लगा है। इन दोनों चीजों को मिलाना बिल्कुल भी सही नहीं है।"

उन्होंने पड़ोसी देशों को अलग-थलग करने के खिलाफ भी चेतावनी दी। थरूर ने कहा, “अगर हम एक ऐसा देश बन जाते हैं जो अपने सभी पड़ोसियों को अलग-थलग कर देता है, और कहते हैं कि कोई भी उनके साथ नहीं खेल रहा है, तो इससे क्या फायदा होगा? यह पूरी तरह से एक खेल का फैसला है, और हमें इसमें राजनीति को नहीं आने देना चाहिए। हम बांग्लादेश को तीन तरफ से घेरे हुए हैं। हम उन्हें अलग-थलग नहीं कर सकते। हमें उनके साथ खेलना होगा।”

केकेआर ने रहमान को रिलीज किया

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने शनिवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र से पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया। बीसीसीआई ने भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के मद्देनजर यह कदम उठाया। पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। उनका आधार मूल्य दो करोड रुपए था। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद केकेआर इस 30 वर्षीय गेंदबाज को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रहा था। बीसीसीआई ने कहा कि 26 मार्च से शुरू होने वाली लीग में जरूरत पड़ने पर केकेआर को उनके स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी का चयन करने की अनुमति होगी।

