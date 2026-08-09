Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'कांग्रेस पर हमला नहीं', राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' पर कमेंट करके घिरे शशि थरूर की सफाई

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

शशि थरूर ने राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। वह कांग्रेस पार्टी या उसके नेतृत्व पर हमला नहीं कर रहे थे।

Shashi Tharoor
शशि थरूर ने छात्रों की गूंज पर दिए कमेंट पर सफाई दी

Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच तुलना करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अब अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मीडिया उकी बात को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर हमला बता रहा है, जबकि उनका मकसद केवल यह कहना था कि कांग्रेस का छात्रों तक पहुँचने का अभियान उतना असरदार नहीं रहा जितना कि 'कॉकरोच पार्टी' का पेपर लीक के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन रहा है।

कई बार पार्टी की लीक से हटकर बयान देने की वजह से विवादों में रहने वाले कांग्रेस सांसद अपनी सफाई दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका मकसद यह बताना था कि राजनीतिक पार्टियों को अपने दरवाजे खोलने चाहिए और अगली पीढ़ी के लिए राजनीति को आकार देने की शक्ति हासिल करने के रास्ते बनाने चाहिए।

थरूर ने सफाई देते हुए कहा कुछ मीडिया हाउस ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा, "कुछ मीडिया हाउस ने मेरी बातचीत को मेरी अपनी पार्टी या उसके नेतृत्व पर हमले के तौर परपेश किया।" उन्होंने अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यहां बातचीत का पूरा वीडियो है। बिना किसी कांट-छांट के। इसे देखकर खुद फैसला करें।

क्या कहा था थरूर ने?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने अगर युवाओं की बात सुनी होती, तो जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। उन्होंने कहा, "जंतर मंतर पर मौजूद लोगों के लिए आप लोगों ने अपनी पार्टियों में आने का रास्ता बनाया ही नहीं।"

उन्होंने कहा कि राजनीति में पहले से स्थापित पार्टियां तब तक प्रासंगिक नहीं रहेंगी, जब तक वह उन नई आवाजों को नहीं सुनतीं, जिन्हें सुना जाना चाहिए।"

यहीं पर थरूर ने कहा कि राहुल गांधी के 'छात्रों की गूँज' कार्यक्रम ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा करने से पहले ही पेपर लीक और छात्रों से जुड़े अन्य अहम मुद्दों को उठाया था। लेकिन इसके बाद कांग्रेस का स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम CJP के विरोध-प्रदर्शन जितना असरदार नहीं रहा, थरूर ने कहा, "हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम क्या नहीं कर पाए? क्या हम उनकी बात सुनने में नाकाम रहे? क्या हम 'जेन Z' (आज की युवा पीढ़ी) की नब्ज नहीं पकड़ पाए?"

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India News Shashi Tharoor News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।