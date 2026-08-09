'कांग्रेस पर हमला नहीं', राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' पर कमेंट करके घिरे शशि थरूर की सफाई

शशि थरूर ने राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। वह कांग्रेस पार्टी या उसके नेतृत्व पर हमला नहीं कर रहे थे।

Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच तुलना करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अब अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मीडिया उकी बात को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर हमला बता रहा है, जबकि उनका मकसद केवल यह कहना था कि कांग्रेस का छात्रों तक पहुँचने का अभियान उतना असरदार नहीं रहा जितना कि 'कॉकरोच पार्टी' का पेपर लीक के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन रहा है।

कई बार पार्टी की लीक से हटकर बयान देने की वजह से विवादों में रहने वाले कांग्रेस सांसद अपनी सफाई दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका मकसद यह बताना था कि राजनीतिक पार्टियों को अपने दरवाजे खोलने चाहिए और अगली पीढ़ी के लिए राजनीति को आकार देने की शक्ति हासिल करने के रास्ते बनाने चाहिए।

थरूर ने सफाई देते हुए कहा कुछ मीडिया हाउस ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा, "कुछ मीडिया हाउस ने मेरी बातचीत को मेरी अपनी पार्टी या उसके नेतृत्व पर हमले के तौर परपेश किया।" उन्होंने अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यहां बातचीत का पूरा वीडियो है। बिना किसी कांट-छांट के। इसे देखकर खुद फैसला करें।

क्या कहा था थरूर ने? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने अगर युवाओं की बात सुनी होती, तो जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। उन्होंने कहा, "जंतर मंतर पर मौजूद लोगों के लिए आप लोगों ने अपनी पार्टियों में आने का रास्ता बनाया ही नहीं।"

उन्होंने कहा कि राजनीति में पहले से स्थापित पार्टियां तब तक प्रासंगिक नहीं रहेंगी, जब तक वह उन नई आवाजों को नहीं सुनतीं, जिन्हें सुना जाना चाहिए।"