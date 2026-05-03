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सांसद मुख्यमंत्री बन सकता है? सवाल पर शशि थरूर ने दिया दिलचस्प जवाब, क्या कहा

May 03, 2026 09:05 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवनंतपुरम
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पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सोमवार चार मई को आएंगे। इन राज्यों में केरल भी शामिल है। केरल के चुनाव परिणाम और यहां पर अगले सीएम फेस को लेकर रविवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर से सवाल पूछा गया।

सांसद मुख्यमंत्री बन सकता है? सवाल पर शशि थरूर ने दिया दिलचस्प जवाब, क्या कहा

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सोमवार चार मई को आएंगे। इन राज्यों में केरल भी शामिल है। केरल के चुनाव परिणाम और यहां पर अगले सीएम फेस को लेकर रविवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर से सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में थरूर ने भी बेहद दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। असल में थरूर से पूछा गया था कि क्या एक सांसद भी मुख्यमंत्री बन सकता है? इसके जवाब में थरूर ने कहाकि मैं समझ रहा हूं कि आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहाकि इसका जवाब बेहद स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी में एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। इसका पालन करके ही नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए नौ अप्रैल को मतदान हुआ था और नतीजें चार मई को आएंगे।

हमारे यहां लोकतंत्र का पालन
शशि थरूर ने कहाकि चुनाव परिणाम आने के बाद सभी जीते हुए विधायक पार्टी अध्यक्ष के प्रतिनिधि से मिलते हैं। उस प्रतिनिधि को यह बताया जाएगा कि विधायक चाहते क्या हैं। इसके बाद वह दिल्ली जाएगा और हाई कमान से मिलकर विधायकों के मंतव्य से उन्हें परिचित कराएगा। इसके बाद हाई कमान उसी के मुताबिक अंतिम फैसला लेगा। वह किसी नियम या फिर सीमा से बंधा हुआ नहीं है। उन्हें जो पसंद होगा वह उसे चुनेंगे। यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वह क्या फैसला करते हैं।

तो हैरान करने वाला नतीजा होगा
एग्जिट पोल में यूडीएफ को बढ़त पर कांग्रेस सांसद ने कहाकि हमारे देश में एग्जिट पोल में बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं उन पर खास तौर पर भरोसा नहीं करना चाहता। लेकिन वे सभी एक-दूसरे से सहमत हैं, जो कमाल की बात है। चार अप्रैल से मैंने जिन भी अलग-अलग पार्टियों के एक्सपर्ट, पत्रकार, ऑब्ज़र्वर और पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात की है, वे सभी इस बात पर एकमत हैं कि यह यूडीएफ की जीत होगी। इसलिए अगर यह उस तरह की जीत नहीं होती तो यह एक हैरान करने वाला नतीजा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम यह देखने के लिए यहां हैं कि कल सुबह क्या नतीजा आता है।

थरूर ने आगे कहाकि मैं इस बात से सहमत हूं कि यह पहली बार है जब एलडीएफ देश में कहीं भी सत्ता में नहीं है। जब हम 2011 में जीते थे तब एलडीएफ केरल और बंगाल दोनों जगह हार गई थी। लेकिन फिर भी वो त्रिपुरा में सत्ता में थे। लेकिन इस बार वह कहीं भी सत्ता में नहीं हैं।

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दीपा दासमुंशी ने क्या कहा
उधर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की महासचिव और कांग्रेस में केरल मामलों की प्रभारी दीपा दासमुंशी ने रविवार को कहा कि यूडीएफ के सहयोगियों ने गठबंधन के सत्ता में आने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला कांग्रेस पर छोड़ दिया है। दासमुंशी ने कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अटकलें पार्टी के भीतर की तुलना में सोशल मीडिया पर अधिक है। उन्होंने कहाकि कांग्रेस और हमारे सहयोगी, सभी जानते हैं कि एक प्रक्रिया है। परिणाम घोषित होने के बाद, पार्टी अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी। निर्वाचित विधायकों से परामर्श के बाद आला कमान अंतिम निर्णय लेगा।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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