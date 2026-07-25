यह कहानी का अंत नहीं; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर थरूर बोले- दिल्ली पुलिस की बर्बरता…

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कहा कि यह कहानी का अंत नहीं है। यह जवाबदेही उस वक्त तय हुई, जब छात्रों को दिल्ली पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ा। सभी विचारधारा के लोगों को इसके बारे में सोचना होगा।

Shashi Tharoor on Dharmendra Pradhan: आज यानी शनिवार भारत में बड़े फैसलों का दिन था। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपने प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब इस मामले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे का यह फैसला भी तब आया है जब सरकार ने संसद के लिए मार्च करने वाले छात्रों के ऊपर पुलिस ने बर्बरता से हमला किया था।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, "शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस बात को साबित करता है कि लोकतंत्र में कोई भी जवाबदेही से नहीं बच सकता। यह फैसला देश भर के उन छात्रों, पैरेंट्स और नागरिकों के लिए है, जिन्होंने हफ्तों तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मजबूत आवाजों को दबने नहीं दिया। न ही उन्होंने अपने मुद्दे को नजर अंदाज नहीं होने दिया।"

युवाओं को बेवजह लाठियां खानी पड़ीं- शशि थरूर कांग्रेस सांसद के मुताबिक सरकार भले ही इस फैसले को टालने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यह फैसला तब आया है जब दिल्ली पुलिस ने संसद की तरफ मार्च कर रहे छात्रों के ऊपर बिना मतलब में लाठियां बरसाईं और उनके साथ बर्बरता की। थरूर ने लिखा, "यह फैसला तब आया है जब बहुत से युवा भारतीयों को बिना वजह पुलिस की लाठी और डंडे का सामना करना पड़ा। यह बात हर नागरिक के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। चाहें उनकी नागरिकता कुछ भी हो।"

गौरतलब है कि 20 मार्च को संसद के लिए मार्च करने वाले आंदोलनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाईं थीं। इसके अलावा उन्होंने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे।

इस्तीफे से कहानी खत्म नहीं होती- शशि थरूर थरूर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी यह कहानी अभी खत्म नहीं होती है। और न ही जवाबदेही इस्तीफे के साथ खत्म होती होती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अब हमें संस्थागत सुधारों की जरूरत है। उन कमियों को दूर करने की जरूरत है, जिनकी वजह से हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। उन्होंने लिखा, "सरकार की जवाबदेही सिर्फ इस्तीफे के साथ खत्म नहीं होती है। हमें उन कमियों को ठीक करने की जरूरत है, जिनकी वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। हमें एक पक्के इरादे के साथ संस्थागत रूप से इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी, ताकि देश के किसी युवा का भविष्य दोबारा खतरे में न पड़े। जिन छात्रों ने मार्च किया, अपनी बात रखी और शांति से डटे रहे, उन्हें यह जानने का हक है कि यह सुधार की शुरुआत है, कहानी का अंत नहीं।"