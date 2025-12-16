Hindi NewsIndia NewsShashi Tharoor on Congress Delhi Vote Chori Rally
Shashi Tharoor Congress की Delhi Vote Chori Rally में क्यों नहीं गए, खुद बताई वजह
संक्षेप:
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली में अपनी अनुपस्थिति को लेकर फैली अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है।
Dec 16, 2025 09:22 pm ISTPrity Nagpal लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंPrity Nagpal
प्रिटी नागपाल : Live Hindustan वीडियो टीम का हिस्सा हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड से सीएस करने के बाद भी अपने पुराने पैशन को फॉलो करने की ठानी। मास कम्यूनिकेशन मास्टर्स शुरू करने के साथ ही राजस्थान पत्रिका अखबार ज्वाइन किया। इसके बाद न्यूज18 की न्यूज न्यूज डेस्क, सोशल मीडिया और और टाइम्स इंटरनेट में वीडियो वर्टिकल की टीम संभाल चुकी हैं। 9 साल के सफर में अखबार, टीवी और डिजिटल का एक्सपीरिंस ले चुकी हैं। ह्ययूमन एंगल की खबरो के साथ बिजनिस, हेल्थ, वायरल और मजेदार राजनितिक खबरें लिखना पसंद हैं। योगा थेरेपिस्ट हैं जिसकी मदद से खुद के साथ व्यूवर्स को फिट करने की कोशिश करती हैं… और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।