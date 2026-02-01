बेरोजगारी लोगों को परेशान कर रही, सरकार ने ध्यान नहीं दिया; बजट पर बोले शशि थरूर

संक्षेप: बजट पर शशि थरूर ने कहा कि एक चपरासी का पद, एक हेड कांस्टेबल का पद और आपको हर पद के लिए हजार से ज्यादा आवेदन मिलते हैं। ये सिर्फ आठवीं या दसवीं पास की योग्यता नहीं है जो नौकरी के लिए चाहिए, ये कॉलेज ग्रेजुएट और पीएचडी वाले लोग हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त रोज़गार नहीं है।

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट पेश कर दिया। सरकार ने इस बजट की जमकर तारीफ की है, तो विपक्ष ने निराशाजनक बजट बताया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार पर बजट में बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। थरूर ने कहा कि अगर आप नौकरियों की बात करें, तो बेरोजगारी लोगों को परेशान कर रही है, खासकर पढ़े-लिखे सेक्टर में काम करने वालों को। एक चपरासी का पद, एक हेड कांस्टेबल का पद और आपको हर पद के लिए हजार से ज्यादा आवेदन मिलते हैं। ये सिर्फ आठवीं या दसवीं पास की योग्यता नहीं है जो नौकरी के लिए चाहिए, ये कॉलेज ग्रेजुएट और पीएचडी वाले लोग हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त रोज़गार नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिस पर सरकार ने इस बजट में खास तौर पर ध्यान नहीं दिया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा, ''मुझे लगता है कि सच कहूं तो, यह एक निराशाजनक बजट है। इसमें कई चीजों ने हमें निराश किया है। आपने फिस्कल डेफिसिट का जिक्र किया, और हां यह अच्छी बात है कि इतना अनुशासन रहा कि हम 4.5 से 4.4 तक जा सकते हैं और 4.3 की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मैं संसद में इतने लंबे समय से हूं कि मुझे वित्त मंत्री के पूर्ववर्ती, स्वर्गीय अरुण जेटली याद हैं, जिन्होंने 3.5% के फिस्कल डेफिसिट को अपना लक्ष्य घोषित किया था। हम उससे बहुत दूर हैं और आज एक बहुत बड़ी संख्या की तारीफ कर रहे हैं। मैं इस देश के आम आदमी के बारे में सोचता हूं। क्या उसकी जेब में पर्याप्त पैसा है? साफ तौर पर नहीं। आप हर दिन क्रेडिट कार्ड के कर्ज में भारी बढ़ोतरी देख रहे हैं।''

वहीं, पीटीआई के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर किक्रेट शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कटाक्ष किया कि वह ''गेंद खेलने से चूक गईं और स्टंप हो गईं।'' कांग्रेस सासंद थरूर ने 'पीटीआई-भाषा' मुख्यालय में दिए एक साक्षात्कार में कहा कि सीतारमण के बजट भाषण में विशेष बातें कम थीं और इसमें समग्र दृष्टिकोण का ''पूरी तरह अभाव'' था। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर ने कहा कि इस बजट में खुश होने लायक कुछ भी नहीं है। थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न अब भी रोजगार का है, और बजट भाषण में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि रोजगार कैसे पैदा किया जाएगा।

'वह गेंद चूक गई' जब थरूर से पूछा गया कि क्या वित्त मंत्री ने शानदार शॉट लगाया है या पूरी तरह से चूक गईं और स्टंप हो गईं, तो उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं पता कि वह स्टंप हुई हैं या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह गेंद चूक गई हैं। एक-दो जगहों पर बल्ले का किनारा लगा हो सकता है, लेकिन मुझे अभी तक यह पक्का नहीं लग रहा है कि बल्ले के बीच से कोई शॉट लगा हो।'' पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''बड़े मुद्दों पर, हमें बजट में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी सुनने को नहीं मिला। राज्यों के लिए भी कुछ नहीं था। वास्तव में, राजकोषीय विकेंद्रीकरण 41 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है, और कई राज्यों ने शिकायत की है कि उनके पास अपने नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।''