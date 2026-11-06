मिडटर्म चुनाव में ट्रंप हुए फुस्स, अब पटरी पर आएंगे भारत-अमेरिका के रिश्ते? शशि थरूर क्या बोले

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मिडटर्म चुनाव में हार के बाद अमेरिका और भारत के संबंधों पर टिप्पणी की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्रंप की पार्टी की हार के बाद भी यह सोचना गलत है कि दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे।

अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। सीनेट और हाउस दोनों में ही उनकी पार्टी बहुमत खो चुकी है। ऐसे में एक उम्मीद लगाई जा रही है कि ईरान युद्ध और भारत अमेरिका संबंधों में ट्रंप की इस हार से सुधार आ सकता है। इस मामले पर वरिष्ठ कांग्रेस सांसद और विदेश मामलों के जानकारी शशि थरूर ने अपनी राय दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भले ही रिपब्लिकन पार्टी मिडटर्म चुनाव में बुरी स्थिति में है, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप के व्यवहार में परिवर्तन की ज्यादा उम्मीद नहीं है। इतना ही नहीं कई विशेषज्ञों ने इस बात की आशंका भी जताई है कि इस हार के बाद ट्रंप और भी ज्यादा क्रूर हो सकते हैं।

एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका में हुए चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भले ही रिपब्लिकन पार्टी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है लेकिन इसका भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। थरूर ने जोर देकर कहा, “भारत में जो लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि इसका अमेरिका के साथ हमारे संबंधों पर कोई असर पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि वह गलत हैं।” अपनी बात को सही साबित करने के लिए थरूर ने तर्क दिया कि मिडटर्म चुनाव में हार के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास विदेश नीति, व्यापार और प्रतिबंधों के मामले में विवेकाधीन शक्तियां होती हैं।

अभी भी ट्रंप को नहीं रोक सकती अमेरिकी कांग्रेस- शशि थरूर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मिडटर्म चुनाव में हार के बाद ईरान युद्ध को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर ट्रंप ईरान पर एक और बड़ा हमला करना चाहते हैं, तो अमेरिका की कांग्रेस भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा, "उनके पास ऐसा करने का अधिकार है। हमें यह समझना चाहिए कि चुनाव के नतीजे का असर ट्रंप की इस तरह की ताकत पर नहीं पड़ता है। हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर ट्रंप ऐसा करना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं। फिर चाहे हमारे या बाकी दुनिया के ऊपर इसका कैसा भी असर हो। ट्रंप को इस मामले में कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।