कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले शशि थरूर, बताया पुराना दोस्त, बोले- ऐसे लोगों के साथ...
शशि थरूर ने कहा कि चंडीगढ़ में, पूर्व आईबी प्रमुख नेहचल संधू के घर पर आयोजित एक सामाजिक भोज में कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व राज्य वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, मणिपुर के पूर्व राज्यपाल और सेवानिवृत्त जनरल वीपी मलिक शामिल थे।
कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर गुरुवार को चंडीगढ़ पहुंचे, जहां वे अपने पुराने दोस्तों से मिले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटोज पोस्ट करके थरूर ने बताया है कि उन्होंने पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर समेत तमाम अन्य लोगों से मुलाकात की। ऐसे लोगों के साथ मिलकर बहुत खुशी हुई है, जिन्होंने देश की इतनी सेवा की है।
थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया, ''गुरुवार को चंडीगढ़ में, पूर्व आईबी प्रमुख नेहचल संधू के घर पर आयोजित एक सामाजिक भोज में कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व राज्य वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, मणिपुर के पूर्व राज्यपाल और सेवानिवृत्त जनरल वीपी मलिक शामिल थे। ऐसे लोगों के साथ मिलकर बहुत खुशी हुई जिन्होंने देश की इतनी विशिष्ट सेवा की है।''उन्होंने आगे लिखा, ''दोपहर के भोजन के बाद, चंडीगढ़ के डीजीपी से मुलाकात का आनंद लिया। ‘’
शशि थरूर ने अपनी इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। इसमें एक फोटो में वह कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठे हुए दिखाई और बात करते हुए दिख रहे हैं। वहीं, अन्य लोगों के साथ भी तस्वीरें पोस्ट की हैं। कैप्टन अमरिंदर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वह 2002 से 2007 और फिर 2017 से 2021 तक इस पद पर रहे। 18 सितंबर, 2021 को उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया था। बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए।