कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले शशि थरूर, बताया पुराना दोस्त, बोले- ऐसे लोगों के साथ...

थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया, ''गुरुवार को चंडीगढ़ में, पूर्व आईबी प्रमुख नेहचल संधू के घर पर आयोजित एक सामाजिक भोज में कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व राज्य वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, मणिपुर के पूर्व राज्यपाल और सेवानिवृत्त जनरल वीपी मलिक शामिल थे। ऐसे लोगों के साथ मिलकर बहुत खुशी हुई जिन्होंने देश की इतनी विशिष्ट सेवा की है।''उन्होंने आगे लिखा, ''दोपहर के भोजन के बाद, चंडीगढ़ के डीजीपी से मुलाकात का आनंद लिया। ‘’