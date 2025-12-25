शशि थरूर का शेख हसीना पर बड़ा बयान, भारत ने वापस जाने के लिए मजबूर न करके...

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsShashi Tharoor makes a big statement on Sheikh Hasina India Did Right to didnt force her to return to Bangladesh
संक्षेप:

Dec 25, 2025 02:48 pm ISTMadan Tiwari एएनआई
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस जाने के लिए मजबूर न करके सही मानवीय भावना दिखाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह भारत की लंबे समय से दोस्त रही हैं और जब तक कानूनी पहलुओं की सावधानी से जांच नहीं हो जाती, तब तक उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। थरूर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "जहां तक ​​शेख हसीना की बात है, भारत ने सही मानवीय भावना दिखाते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया है जो कई सालों से भारत की अच्छी दोस्त रही हैं।"

उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण से जुड़े मामलों में जटिल कानूनी प्रावधान, संधियां और अपवाद शामिल होते हैं, जिन्हें बहुत कम लोग पूरी तरह समझते हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं यह फैसला सरकार पर छोड़ता हूं कि वह उचित विचार करे। लेकिन इस बीच, जब हम एक अच्छे दोस्त के प्रति मेहमाननवाजी दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें तब तक सुरक्षित रहने देना चाहिए जब तक सरकार इन सभी बातों का और ज्यादा विस्तार से अध्ययन नहीं कर लेती।"

ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं, जब ढाका में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक और तनाव आ गया है। इस घटना के बाद बढ़े हुए राजनीतिक तनाव के बीच भारत विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हादी, जो पिछले साल बांग्लादेश में जुलाई में हुए विद्रोह से जुड़ा प्रमुख व्यक्ति था, की राजधानी में हत्या कर दी गई। इस घटना ने बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में अशांति और प्रदर्शनों को जन्म दिया। विरोध प्रदर्शनों के बाद, बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेशी राजनयिक मिशनों के बाहर हुए प्रदर्शनों के बाद भारत में वीजा सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की।

Shashi Tharoor News Sheikh Hasina Bangladesh
