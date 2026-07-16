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राम मंदिर चंदा चोरी पर शशि थरूर ने की एक मांग, कहा- जब भक्त दान दें तो पैसा...

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर शशि थरूर ने कहा कि ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, जिससे यह पक्का हो सके कि जब भक्त दान दें तो पैसा मंदिर को जाए न कि अधिकारियों या गलत इस्तेमाल के आरोपी लोगों की जेब में जाए।

राम मंदिर चंदा चोरी पर शशि थरूर ने की एक मांग, कहा- जब भक्त दान दें तो पैसा...

अयोध्या में स्थित राम मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए कहा है कि इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। थरूर ने एक मांग करते हुए कहा कि ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, जिससे यह पक्का हो सके कि जब भक्त दान दें तो पैसा मंदिर को जाए न कि अधिकारियों या गलत इस्तेमाल के आरोपी लोगों की जेब में जाए। मेरा मानना ​​है कि हर कोई चाहता है कि फैक्ट्स सामने आएं और मामला साफ हो।

कांग्रेस मॉनसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक आने पर उसका विरोध करने के साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपरलीक तथा मंहगाई समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने का निर्णय लिया है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले पार्टी के संसदीय रणनीतिक समूह की गुरुवार को हुई अहम बैठक में सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया।

इसके अलावा, शिवसेना (यूटीबी ) के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को मांग की कि राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि को भी जांच के दायरे में लाया जाए, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की घटना उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। राउत ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि अगर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के तौर पर गिरि के कार्यकाल में कथित वित्तीय अनियमितताएं हुईं, तो उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता और उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कथित गबन से जुड़े हर व्यक्ति की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, चाहे वे किसी भी पद पर हों। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कि गिरि ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कथित गड़बड़ियों के लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं को जिम्मेदार ठहराया है। राउत ने कहा कि यह जांच एजेंसी का काम है कि वह पता लगाए कि चूक कहां हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार था।

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आरोपों को गंभीर बताते हुए राउत ने कहा कि चोरी की किसी भी घटना को अपराध माना जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे के कथित दुरुपयोग की पारदर्शी जांच की शिवसेना (यूटीबी ) की मांग को दोहराते हुए राउत ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और भरोसे को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है।

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Madan Tiwari

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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