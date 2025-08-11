ट्रंप टैरिफ पर आप क्या कर रहे? शशि थरूर ने संभाला मोर्चा; दो मंत्रालयों के अफसर तलब, आज देंगे जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनातनी आ गई है। मौजूदा संकट पर विचार के लिए शशि थरूर की अध्‍यक्षता वाली संसदीय समिति ने की संसद भवन में बैठक होने जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ के बाद से जहां दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनातनी है, वहीं भारत के अंदर भी विदेश नीति को लेकर आत्ममंथन का दौर चल रहा है। इस बीच, आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष दो मंत्रालयों के अफसर आज पेश होंगे और मौजूदा हालात पर विदेश नीति के बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे।

TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शशि थरूर की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष सोमवार को विदेश मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा भारत की विदेश नीति के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता और शुल्कों का विशेष संदर्भ भी शामिल होगा। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि शशि थरूर की अध्यक्षता में विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक संसद भावन में होने जा रही है, जिसमें भारत की विदेश नीति के नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में कमेटी को जानकारी दी जाएगी।

US ने भू-राजनीतिक संघर्ष में धकेल दिया विदेश मंत्रालय ने बैठक से पहले संसदीय समिति को बताया है कि अमेरिका द्वारा भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाने के फैसले ने उसे एक ऐसे भू-राजनीतिक संघर्ष में धकेल दिया है। दोनों देशों के बीच विश्वास और रिश्तों में आई गिरावट के बावजूद, मंत्रालय ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ रचनात्मक संबंधों को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत को भी अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए बता दें कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद थरूर ने पिछले दिनों कहा था कि भारत को भी अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “जो हो रहा है वह चिंताजनक है। एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध थे और हम रणनीतिक साझेदार के रूप में काम कर रहे थे। अगर उस देश ने अपना व्यवहार बदला है, तो भारत को कई चीज़ों पर विचार करना होगा... शायद आने वाले दो-तीन हफ़्तों में हम बातचीत करके कोई रास्ता निकाल सकें। भारत को भी अपने हितों का ध्यान रखना होगा।”