युवाओं में जोश जगा दिया, राहुल गांधी को पीएम मोदी ने बताया फेल्ड प्रोडक्ट तो भड़क गए शशि थरूर

Shashi Tharoor: शशि थरूर ने पीएम मोदी द्वारा राहुल गांधी को फेल्ड प्रोडक्ट बताए जाने पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी को बैठकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि राहुल गांधी ने युवाओं के बीच में जोश जगा दिया है।

Shashi Tharoor: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फेल्ड प्रोडक्ट बताए जाने पर शशि थरूर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर ही पूरा ध्यान लगा रही है। इसलिए वह उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के लिए अक्सर ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है, ताकि भारतीय जनमानस में उनकी छवि को खराब किया जा सके। उनकी छवि को एक गैर-गंभीर राजनेता के तौर पर पेश किया जा सके। केरल से कांग्रेस सांसद ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि वह राहुल गांधी ही हैं, जिन्होंने युवाओं के बीच में एक जोश जगा दिया है।

NDTV वर्ल्ड फोरम में अपनी बात रख रहे शशि थरूर पीएम मोदी के उस बयान का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को एक फेल्ड प्रोडक्ट करार दिया था। इतना ही नहीं पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस बार-बार अलग-अलग मुद्दों के साथ राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश करती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी की इस आरोप को भी पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा, “इन बातों के दूसरी तरफ मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में युवा मतदाताओं के बीच में एक नया उत्साह जगाया है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।” इसके बाद शशि थरूर ने जोर देकर कहा कि शायद भाजपा इस बात पर ध्यान दे रही है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए इस तरह की कोशिश करने की शुरुआत कर दी है।

बता दें, कांग्रेस पार्टी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार छात्रों की गूंज और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। उन्होंने पहले राष्ट्रपति भवन तक और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया था। इसके अलावा कई बार उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में दिल्ली की सड़कों पर भी प्रदर्शन किया था

क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्ष द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वैश्विक व्यवस्था बदल रही है। लेकिन इसके बीच ही कुछ लोग भारत में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बार-बार राहुल गांधी लॉन्च करने की कोशिश करती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि श्रीहरिकोटा से इतने सैटेलाइट लॉन्च नहीं होते, जितनी कोशिश कांग्रेस पार्टी फेल्ड प्रोडक्ट को लॉन्च करने की करती है।