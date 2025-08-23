जेडी वेंस ने तो हमारी तारीफ की थी... टैरिफ तनाव के बीच शशि थरूर, चीन पर भी चेताया

Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद ने कहा कि चीन का भारत को लेकर एक नकारात्मक रुख है। सरकार में बैठे लोग सीमा पर तनाव और पाकिस्तान के साथ चीन की गहरी साझेदारी पर आँखें नहीं मूंद सकते।

Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अमेरिका से चल रहे टैरिफ तनाव के बीच भारत के साथ उसके संबंधों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब वह संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मिले थे। तब वेंस ने भारत की संयम और जिम्मेदारी भरी कार्रवाई की तारीफ की थी। लेकिन जब बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की, तो यह हमारे लिए एक झटके की तरह थी। इसके साथ ही थरूर ने हाल में चीन के साथ सामान्य हो रहे संबंधों को लेकर भी संशय जताया।

ईटी के एक कार्यक्रम में बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत के साथ अमेरिकी संबंधों की पिच खराब हो गई है। अमेरिका की हालिया नीतियों से ऐसा लगता है कि वह 25 साल की मेहनत से भारत के साथ बनाए गए संबंधों को खराब कर देना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं, उससे कपड़ा, मछली पालन, चमड़ा, रत्न आभूषण जैसे उद्योगों के लिए खतरा बहुत बढ़ जाता है।

दूसरा 25 फीसदी टैरिफ नहीं, सेंक्शन: थरूर थरूर ने कहा, “मैं सरकार में नहीं हूं लेकिन मैंने इन उद्योगों के बड़े-बड़े ऑर्डर कैंसिल होने के बारे में सुना है। एक रिपोर्ट में सुना कि सूरत में कई आभूषण निर्माताओं की नौकरी चली गई। और मैं आपको बता दूं कि यह सब दूसरे 25 फीसदी के पहले ही हो गया था। हमें इसे नीचे लाना होगा।” उन्होंने आगे कहा कि दूसरा 25 फीसदी टैरिफ नहीं, वह एक सेंक्शन की तरह है। चीन हमसे ज्यादा तेल और रूसी गैस खरीदता है, तब भी उसका टैरिफ केवल 30 फीसदी है।

इससे बचाव का तरीका बताते हुए थरूर ने कहा कि हमें अपने देश में इन सामानों की खपत को बढ़ाना चाहिए और दूसरा तरीका यह है कि हम दूसरे बाजारों की तरफ जाएं। अफ्रीका में कई सफल अर्थव्यवस्थाएं हैं, हमने अभी तक वहां अपनी पहुंच नहीं बनाई है। हम वहां जा सकते हैं।

चीन पर अभी भी संशय: थरूर अमेरिका से चल रहे टैरिफ तनाव के बीच भारत और चीन के संबंधों में फिर से गर्मजोशी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस सांसद ने इस पर अपनी राय तमाम भारतीयों की तरह ही रखी। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सामान्य होते संबंधों को लेकर उनकी राय अभी संशय भरी ही है। थरूर ने कहा, "भारत को अपनी आँखों को खुला रखना चाहिए। सरकार मैं बैठे लोग सीमा पर चुनौतियों और पाकिस्तान के साथ चीन की गहरी साझेदारी पर आँखें मूंद कर नहीं बैठ सकते।"

हाल ही में चीन द्वारा रोकी गई दुर्लभ खनिज तत्वों की आपूर्ति का हवाला देते हुए थरूर ने कहा, “मुझे लगता है कि चीन का भारत को लेकर एक बहुत ही नैगेटिव स्ट्रैटिजिक रूख है, इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। ऐसे में भारत को सावधान रहने की जरूरत है।”