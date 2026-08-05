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RSS के कार्यक्रम में शशि थरूर भी होंगे शामिल? कांग्रेस सांसद ने दी सफाई

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत छह अगस्त को मुंबई में एक कार्यक्रम में 'जेन अल्फा' और 'जेन जी' छात्रों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के भी शामिल होने की खबरें हैं।

Shashi Tharoor in RSS Chief Mohan Bhagwat Gen Z Event
कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के भी शामिल होने की खबरें हैं

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुंबई में आयोजित होने वाले जेन जी इवेंट को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। इस बीच इस कार्यक्रम में उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर के भी शामिल होने की खबरें सामने आईं। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो जाने के बाद अब शशि थरूर ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति साफ कर दी है।

चर्चाओं पर जवाब देते हुए शशि थरूर ने बताया कि वे इस कार्यक्रम के आयोजक संस्थान 'इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस' (IIMUN) के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि सलाहकार बोर्ड में शामिल होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वे संस्था के हर सत्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें या हर वक्ता के विचारों का समर्थन करें। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह भी लिखा कि वे अभिव्यक्ति की आजादी में पूरा यकीन रखते हैं।

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क्या बोले थरूर?

शशि थरूर ने एक पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, “यह आरएसएस का संगठन नहीं है। यह छात्रों का आंदोलन है, जो अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े शिक्षाविदों और थिंकर्स को छात्रों से बातचीत करने के लिए बुलाता है। मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता हूं और 7 और 8 तारीख को होने वाली इसकी बोर्ड बैठक और कार्यक्रमों की अध्यक्षता करूंगा। मिस्टर भागवत 6 तारीख को इनसे मुलाकात करेंगे, उस समय मैं संसद सत्र के लिए दिल्ली में रहूंगा।”

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मोहन भागवत करेंगे जेन जी से बात

बता दें कि IIMUN के 15 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक युवा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह 6 अगस्त 2026 को मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में आयोजित होगा। इस दौरान देश भर के 100 से अधिक शहरों के स्कूलों और कॉलेजों के 15 से 19 साल के 2,000 से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय "द रोल ऑफ यूथ इन यूनाइटिंग द वर्ल्ड, द इंडियन वे" रखा गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस युवा सम्मेलन में छात्रों को संबोधित करेंगे और उनसे संवाद करेंगे।

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हाल ही में नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधारों को लेकर देश भर में हुए छात्र आंदोलनों के बाद जेन जी चर्चा में आ गए थे। IIMUN नेतृत्व का कहना है कि यह संवाद नई पीढ़ी के विचारों को सुनने और देश के नेताओं से रूबरू कराने का एक निष्पक्ष मंच है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि युवाओं के साथ संवाद का स्वागत है, लेकिन अगर इसका नेतृत्व युवा या 'जेन जी' के प्रतिनिधि ही करतें तो यह और भी बेहतर होगा।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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