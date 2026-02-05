संसद में व्हीलचेयर पर क्यों नजर आए शशि थरूर, बोले- किसी की नजर लग गई, दर्द तो है, लेकिन...
शशि थरूर ने फ्रैक्चर पर कहा कि दर्द तो है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। एक्स-रे के बाद अस्पताल जाना पड़ा, जहां डॉक्टर ने कहा कि यह नामुमकिन है कि आप सिर्फ बैंडेड से चलें। यह फ्रैक्चर है।
कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर गुरुवार को संसद में व्हीलचेयर पर नजर आए। दरअसल, एक दिन पहले वह संसद परिसर में लड़खड़ा गए थे, जिससे उनके पैर में चोट लग गई। एक्स-रे करवाने के बाद थरूर के पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर निकला है। बजट सत्र के दौरान थरूर व्हीलचेयर पर ही नजर आएंगे। थरूर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जरूर किसी की नजर लग गई होगी।
संसद परिसर में शशि थरूर व्हीलचेयर से इधर-उधर जाते दिखाई दिए। थरूर बुधवार को संसद की सीढ़ियों से उतरते समय फिसल गए थे। उन्होंने जैसी ही नीचे कदम रखा, तुरंत लड़खड़ा गए। वहां खड़े अखिलेश यादव ने उन्हें संभाला और उठाया। वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। अपनी चोट के बारे में, केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद ने कहा, "मैंने पूरी सुबह क्लिनिक में बिताई। मैं एक्स-रे करवाने गया और अस्पताल जाना पड़ा। मैं पार्टी मीटिंग में भी शामिल नहीं हो पाया। जब मैं कल संसद से बाहर आया, तो गिर गया। दुर्भाग्य से मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन मैं संसद में शामिल होऊंगा और अगले हफ़्ते अपनी कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से, व्हीलचेयर पर।"
थरूर ने फ्रैक्चर पर कहा, ''दर्द तो है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। एक्स-रे के बाद अस्पताल जाना पड़ा, जहां डॉक्टर ने कहा कि यह नामुमकिन है कि आप सिर्फ बैंडेड से चलें। यह फ्रैक्चर है। चार से छह हफ्ते लगेंगे। मैं अपना पूरा काम करता रहूंगा, लेकिन आना जाना व्हीलचेयर में होगा। लगभग हफ्तेभर-10 दिन के लिए तो होगा ही। बजट सत्र में व्हीलचेयर में ही आऊंगा। उसके बाद उम्मीद है कि चल सकूंगा। उन्होंने हंसते हुए कहा कि हां, सभी लोग कह रहे हैं कि किसी ने नजर लगाई होगी। लेकिन हम काम करते रहेंगे।''
थरूर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें संसद में चीन के साथ 2020 के गतिरोध के बारे में बोलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, "विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत दी जानी चाहिए, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वह पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। यह एक मैगजीन में छपा है। वह बस अपनी बात कहना चाहते थे। इतना बड़ा ऑब्जेक्शन उठाकर और उन्हें बोलने की इजाजत न देकर, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी गई है।"
