विधानसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस, यूडीएफ की जीत चाहता हूं; केरल में बोले शशि थरूर
शशि थरूर ने यह भी दोहराया कि उनकी सिर्फ एक ही पार्टी है- कांग्रेस- और कहा कि मीडिया को उनसे यह सवाल बार-बार पूछना बंद कर देना चाहिए। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि वह कांग्रेस में ही रहेंगे और कहीं नहीं जा रहे हैं।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि वह केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ अपनी पार्टी और उसके नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत चाहते हैं। थरूर ने यहां पत्रकारों से कहा कि वह अपनी पार्टी और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की जीत के लिए प्रचार करेंगे।
उन्होंने कहा, ''मैं (केरल में) चुनाव प्रचार का हिस्सा बनूंगा और यूडीएफ की जीत के लिए काम करूंगा।'' थरूर ने बृहस्पतिवार को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सब ठीक है और सब एक साथ हैं।''
थरूर हाल ही में कोच्चि में एक कार्यक्रम में उनके साथ हुए व्यवहार और केरल में कुछ नेताओं द्वारा उन्हें 'दरकिनार' करने के प्रयासों से नाराज बताए जा रहे थे। यह मुलाकात केरल विधानसभा चुनाव से पहले हुई, जो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पिछले 10 साल से राज्य में विपक्ष में है और इस बार वह जीत हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
इससे पहले, शशि थरूर ने शुक्रवार को पार्टी के नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक ''ईमानदार'' व्यक्ति बताया, जो देश में सांप्रदायिकता जैसे विभिन्न मुद्दों पर ''सशक्त आवाज'' हैं। थरूर ने कहा कि राहुल गांधी को हर कोई पसंद करता है, क्योंकि वह देश में सांप्रदायिकता, नफरत और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने यहां पत्रकारों से कहा, ''इस बारे में मेरी कोई अलग राय नहीं है।'' थरूर ने यह भी कहा कि उन्होंने राहुल के खिलाफ किसी भी गलत टिप्पणी से कभी सहमति नहीं जताई और कहा, ''वह (राहुल) एक ईमानदार नेता हैं।''
