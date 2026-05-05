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इस जोड़ी से सीखने की जरूरत, शशि थरूर ने मोदी-शाह की तारीफ में जमकर गढ़े कसीदे

May 05, 2026 04:01 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी और अमित शाह की जमकर तारीफ की है। साथ ही यह भी कह गए कि देश के अन्य दल इन दोनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं।

इस जोड़ी से सीखने की जरूरत, शशि थरूर ने मोदी-शाह की तारीफ में जमकर गढ़े कसीदे

पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी और अमित शाह की जमकर तारीफ की है। थरूर ने मंगलवार को कहाकि भारतीय जनता पार्टी काफी संगठित। चुनावी अभियान के दौरान वह लगातार बेहतर कोशिश करते रहते हैं। साथ ही पैसों के इंतजाम का भी ख्याल रखते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद यहां तक कह गए कि देश के राजनीतिक दल, भाजपा से कई सबक सीख सकते हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने बंगाल में इतिहास रचते हुए 200 से ज्यादा सीटें जीती हैं। वहीं, असम में पार्टी ने हैट्रिक बनाई है।

कहा-इस जोड़ी की विशेषज्ञता
शशि थरूर ने मोदी-शाह की जोड़ी की प्रशंसा की। उन्होंने कहाकि मोदी और शाह प्रोफेशनल ढंग से संगठित हैं और चुनाव करवाने में माहिर हैं। इन दोनों ने बंगाल और असम में काफी अच्छा काम किया है। थरूर ने कहाकि ऐसा इन दोनों की विशेषज्ञता के चलते ही संभव हो पाया। उन्होंने कहाकि दोनों की सांगठनिक क्षमता काफी अच्छी है। कांग्रेस सांसद यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहाकि मोदी और शाह के पास काफी रिसोर्सेज हैं। चुनाव अभियान के दौरान यह आर्थिक स्रोतों का भी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। थरूर के मुताबिक अन्य सभी दल मोदी और शाह के चुनावी अभियान से काफी कुछ सीख सकते हैं।

केरल पर भी रखी अपनी बात
शशि थरूर ने केरल में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहाकि इस पुरातन पार्टी को अब आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। अगर हम केरल में ऐसा कर सकते हैं तो फिर दूसरी जगहों पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? थरूर ने कहाकि यह एक बड़ा सबक है, जो कांग्रेस पार्टी को सीखना होगा। गौरतलब है कि पांच वर्ष पहले की करारी हार से उबरते हुए कांग्रेस-नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने सोमवार को केरल में नाटकीय और ऐतिहासिक वापसी की। नौ अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में भारी जनादेश हासिल किया और राज्य की राजनीति में अपना वर्चस्व फिर स्थापित किया।

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केरल में कांग्रेस का ऐसा प्रदर्शन
केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 102 सीटों के साथ दो तिहाई बहुमत हासिल कर दस साल बात सत्ता में जबरदस्त वापसी की है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तीन सीटें जीत कर पहली बार खाता खोलने में सफल रही है। कांग्रेस को 63 और उसके सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 , मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 26, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 08 और केईसी को 7 सीटें मिली हैं। पिछली चुनाव में एलडीएफ को 94 और यूडीएफ को 42 सीट मिली थीं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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