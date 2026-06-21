मोदी को लेकर शशि थरूर की फिर कांग्रेस से ठन गई, अबकी बार पवन खेड़ा से जंग

खेड़ा के हमले से कुछ घंटे पहले ही थरूर ने दुख जताते हुए कहा था कि भारतीय नागरिक नाविकों की सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय को भी दलीय राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है।

वैश्विक मुद्दे हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना कांग्रेस और उसके वरिष्ठ सांसद शशि थरूर के बीच पिछले दो वर्षों में कई बार अनबन देखने को मिली है। ताजा विवाद फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखे गए रुख की थरूर द्वारा सराहना करने के बाद शुरू हुआ है। थरूर के इस रुख से कांग्रेस आलाकमान और पार्टी के अन्य नेता बेहद खफा हैं और उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने शशि थरूर पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉ. शशि थरूर की पीएम मोदी के लिए प्रशंसा भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर गई है। अब वे वह भी सुनने में सक्षम लग रहे हैं जो मोदी कहते तक नहीं हैं। थरूर जी को न जाने कैसे वह कड़ा विरोध, मजबूत पलटवार और समझौता न करने वाली कूटनीति सुनाई दे गई जो कभी आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनी। शायद हम बाकी लोग सामान्य मानवीय इंद्रियों से बंधे हुए हैं।"

थरूर का पलटवार अपनी बेहतरीन अंग्रेजी और वाकपटुता के लिए जाने जाने वाले शशि थरूर ने पवन खेड़ा के इस शब्दजाल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "जो लोग यह मानते हैं कि मैंने वह शब्द सुने जो नरेंद्र मोदी ने जी-7 में कभी कहे ही नहीं तो उन्हें बता दूं कि मैं केवल उनके बयानों के बारे में व्यापक रूप से प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों का हवाला दे रहा था। मैं व्यापक रूप से पढ़ता हूं और जो पढ़ता हूं उसे याद रखता हूं। मेरे पूरे जीवन में मुझ पर कभी भी तथ्यों या बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप नहीं लगा है। प्रिंट मीडिया में पीएम मोदी के बयानों के बारे में मैंने जो कुछ भी पढ़ा मैं उस सारांश पर आज भी कायम हूं।"

खेड़ा के हमले से कुछ घंटे पहले ही थरूर ने दुख जताते हुए कहा था कि भारतीय नागरिक नाविकों की सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय को भी दलीय राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक सैन्य कार्रवाई में तीन भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है। अगर कुछ लोग इस गंभीर चिंता को दूर करने के बजाय केवल राजनीतिक नंबर बनाने में रुचि रखते हैं, तो यह मेरे बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में बहुत कुछ बयां करता है।

थरूर ने आखिर क्या कहा था? कांग्रेस के आधिकारिक स्टैंड से अलग जाते हुए शशि थरूर ने पीएम मोदी के कूटनीतिक रुख की सराहना की थी। उन्होंने कहा था, "पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के साथ सार्वजनिक और निजी दोनों मुलाकातों में भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। यह संदेश देना बेहद महत्वपूर्ण है कि युद्ध के समय वाणिज्यिक जहाजों पर काम करने वाले नागरिक नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। वे सैनिक नहीं हैं और पीएम मोदी ने यही संदेश दृढ़ता से दिया है।"

भाजपा ने राहुल गांधी को घेरा शशि थरूर के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लपक लिया और इसे पीएम मोदी की कूटनीति की जीत बताया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "शशि थरूर ने राहुल गांधी की पोल खोल दी है। कांग्रेस के नेता अब खुलेआम पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं! जब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो पीएम मोदी सबसे पहले आते हैं। और जब भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बोलने की बात आती है तो राहुल गांधी सबको पीछे छोड़ देते हैं।"

ऑपरेशन सिंदूर से बढ़ी थीं दूरियां शशि थरूर और कांग्रेस के बीच तनाव की शुरुआत कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई थी। उस दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजे गए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए थरूर को चुना था। हालांकि थरूर इस पैनल के लिए कांग्रेस पार्टी की पसंद नहीं थे, लेकिन वे फिर भी विदेश दौरे पर गए।