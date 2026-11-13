शर्म की बात... विदेशी मेहमानों की एंट्री पर रोक लगने से भड़के शशि थरूर, बोले- इसे पलटना नामुमकिन

Shashi Tharoor: हैदराबाद में आयोजित भारत समिट कार्यकर्म में शामिल होने के लिए आने वाले कई विदेशी मेहमानों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे शर्म की बात करार देते हुए कहा कि अब इस फैसले को पलटना नामुमकिन है।

Shashi Tharoor: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुई भारत समिट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इस सम्मलेन में आने वाले करीब 115 वक्ताओं को विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद रोक दिया है। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे देश के लिए शर्म की बात करार दिया। उन्होंने इस विदेशी मेहमानों को रोकने के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह एक फैसला है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। क्योंकि अब यह सम्मेलन हो चुका है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों की एंट्री पर रोक लगाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा, "भारत समिट के घटनाक्रम से जुड़ी एक निराशाजनक बात सामने आई है। जब मैं हैदराबाद पहुंचा, तो मुझे पता चला कि विदेश मंत्रालय ने जिन 315 वक्ताओं को विदेश मंत्रालय ने मंजूरी दी थी, उनमें से 115 को भारत में प्रवेश करने पर रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए।"

शर्म की बात एक गौरवशाली लोकतंत्र इतना असुरक्षित हो चुका है- शशि थरूर थरूर ने जोर देकर पूछा कि आखिर गृह मंत्रालय ने किस नियम के आधार पर इन विदेशी नागरिकों की एंट्री को रोका है? उन्होंने लिखा, "ऐसा लगता है कि यह सब गृह मंत्रालय के निर्देशों पर हुआ है। यह बिल्कुल साफ नहीं है कि आखिर गृह मंत्रालय ने किन नियमों के आधार पर इतना कठोर कदम उठाया है। लेकिन अब इसे पलटना नामुमकिन है क्योंकि यह सम्मेलन हो चुका है।" कांग्रेस सांसद थरूर ने जोर देकर कहा कहा कि यह कितने शर्म की बात है कि एक गौरवशाली लोकतंत्र इतना असुरक्षित हो गया है कि उसे उन आवाजों को दबाना पड़ रहा है, जिनसे उसे आलोचना का डर है।

बता दें, हैदराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में 70 से देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। 13 और 14 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें करीब 315 विदेशी मेहमान भी शामिल होने थे, लेकिन अंतिम समय पर 113 की भारत में एंट्री रद्द कर दी गई।

नार्वे की पत्रकार हेले लिंग की एंट्री पर भी लगी रोक जिन लोगों की भारत में एंट्री को रोका गया है उनमें पीएम मोदी से चिल्लाकर सवाल पूछने वाली नार्वेजियन पत्रकार हेले लिंग भी शामिल थीं। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके भारत में एंट्री रोके जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के लिए उन्हें डिप्लोमैटिक मंजूरी और वीजा मिल चुके थे। लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि उनकी भारत में एंट्री रोक दी गई है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए। द वायर के साथ हुई बातचीत के दौरान हेले ने हैरानी जताई कि आखिर भारतीय गृह मंत्रालय ने उनकी प्रस्तावित यात्रा में दखल क्यों दिया।