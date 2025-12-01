Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsshashi tharoor clarifies why he missed congress meeting my 90 year old mother
90 साल की मां के साथ... कांग्रेस की बैठक में न जाने पर शशि थरूर की सफाई, क्या बताया

90 साल की मां के साथ... कांग्रेस की बैठक में न जाने पर शशि थरूर की सफाई, क्या बताया

संक्षेप:

शशि थरूर ने कहा, 'मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी। मैं प्लेन में था और केरल से वापस लौट रहा था।' शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक बैठक रविवार को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की थी। इस मीटिंग में शशि थरूर नहीं पहुंचे तो काफी चर्चा हुई।

Mon, 1 Dec 2025 01:41 PMSurya Prakash एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस की अहम रणनीतिक बैठक में ना पहुंचने को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर मीटिंग नहीं छोड़ी। मीटिंग के वक्त मैं फ्लाइट में था और केरल से दिल्ली लौट रहा था। गैरहाजिर रहने के सवालों पर शशि थरूर ने कहा, 'मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी। मैं प्लेन में था और केरल से वापस लौट रहा था।' शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक बैठक रविवार को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की थी। इस मीटिंग में शशि थरूर नहीं पहुंचे तो काफी चर्चा हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कई बयान पिछले दिनों कांग्रेस को असहज करने वाले रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यही नहीं उन्होंने तो नेहरू-गांधी परिवार पर राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। शशि थरूर ने इससे पहले कांग्रेस की SIR को लेकर हुई मीटिंग में छोड़ दी थी। तब उनका कहना था कि उनकी सेहत ठीक नहीं थी। शशि थरूर के कार्यालय के अनुसार वह अपनी 90 वर्षीया मां के साथ फ्लाइट से आ रहे थे। ऐसे में उनका दिल्ली टाइम पर पहुंचना मुश्किल था। इसके अलावा कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मीटिंग में नहीं आ सके। उनके बारे में जानकारी यह दी जा रही है कि वह केरल के स्थानीय निकाय के चुनाव में व्यस्त थे।

वेणुगोपाल की गैरहाजिरी तो सामान्य रही, लेकिन शशि थरूर को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इसकी वजह यह है कि शशि थरूर लगातार कई बैठकों से दूर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की कई बैठकों में भी वह नहीं पहुंचे हैं। उन्हें लेकर चर्चाओं का दौर इसलिए भी जारी है क्योंकि वह SIR को लेकर हुई मीटिंग में नहीं आए थे, लेकिन उससे एक दिन पहले ही पीएम मोदी के साथ एक कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की तारीफ को लेकर भी सवाल उठे थे। कई कांग्रेस नेताओं ने तो यहां तक कहा था कि यदि पीएम मोदी उन्हें इतने ही अच्छे लगते हैं तो भाजपा में ही शामिल क्यों नहीं हो जाते।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Congress News Shashi Tharoor News India News अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।