Hindi NewsIndia NewsShashi Tharoor becomes Congress President BJP spokesperson targets Rahul Gandhi in Bihar
...तो शशि थरूर होते कांग्रेस अध्यक्ष; BJP प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

...तो शशि थरूर होते कांग्रेस अध्यक्ष; BJP प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

संक्षेप: भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को बहुत कुछ जवाब देना है।  कांग्रेस कमेटी के चुनाव हुए और खड़गे जीत गए। उस समय पर शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मतदाता सूची कहाँ है? मनीष तिवारी ने खुलकर कहा कि मतदाता सूची सार्वजनिक करो। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसा नहीं किया।

Sun, 26 Oct 2025 09:48 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से चुनाव आयोग और भाजपा के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनके इन आरोपों का कड़ा जवाब दिया जा रहा है। अब भाजपा प्रवक्ता जयदीप शेरगिल ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनावों में पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि मल्लिकार्जुन खरगे और शशि थरूर के बीच में हुआ चुनाव अगर निष्पक्ष तरीके से होता तो आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शशि थरूर होते।

राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए शेरगिल ने कहा, "जिनके खुद के घर कांच के होते हैं, वह दूसरों के घरों में नुक्स नहीं निकालते।"

एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में भाजपा नेता ने दावा किया कि अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेताओं को तो मतदाता सूची ही नहीं बताई गई। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी को बहुत कुछ जवाब देना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चुनाव हुए और खड़गे जीत गए। उस समय पर शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मतदाता सूची कहाँ है? मनीष तिवारी ने खुलकर कहा कि मतदाता सूची सार्वजनिक करो। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसा नहीं किया। बाद में दोनों नेताओं ने कहा कि लगभग 500 नाम हटाए गए या जोड़े गए। इस पर पार्टी नेतृत्व ने जवाब दिया कि 'नहीं'। कांग्रेस का हाल यह है कि वह पारदर्शिता की बात करेंगे, लेकिन थरूर, तिवारी, आपको वह मतदाता सूची नहीं मिलेगी।"

शेरगिल ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें वोट चोरी का आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी के चुनावों में पारदर्शिता बरतने की शुरुआत करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के वकील शेरगिल ने कहा, “कांग्रेस का संविधान कहता है कि हर तीन साल में मतदाता सूची में संशोधन किया जाना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी में निष्पक्ष चुनाव होते, तो फिर थरूर को कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष होते। अगर राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर अड़े हुए हैं, तो बाकी आरोपों को भूल कर उन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी की मतदाता सूची में सब कुछ सही था, तो फिर उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?"

गौरतलब है कि 2022 में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मतदान की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए पोस्ट में लिखा, “बहुत सम्मान के साथ, मधुसूदन मिस्त्री जी, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मतदाता सूची के बिना निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे हो सकते हैं? एक निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रक्रिया का सार यह है कि मतदाताओं के नाम और पते पारदर्शी तरीके से पार्टी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने चाहिए।”

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
