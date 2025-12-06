कल रात पुतिन के लिए आयोजित डिनर में शामिल हुआ, शशि थरूर ने बताया कैसा था माहौल

संक्षेप: शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया कि कल रात प्रेसिडेंट पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट (डिनर) में शामिल हुआ। माहौल बहुत अच्छा और दिलचस्प था। कई लोगों के साथ बातचीत करके मजा आया, खासकर रशियन डेलीगेशन के मेरे साथ खाने पर आए लोगों के साथ।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए शुक्रवार रात आयोजित किए गए राष्ट्रपति भवन में डिनर कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल हुए। थरूर का इस कार्यक्रम में शामिल होना काफी चर्चा वाला रहा, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को इसमें न्योता नहीं मिला था। डिनर में शामिल होने के बाद शशि थरूर ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके बताया है कि वहां का माहौल बहुत अच्छा व दिलचस्प था और उन्हें मजा आया।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया, ''कल रात प्रेसिडेंट पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट (डिनर) में शामिल हुआ। माहौल बहुत अच्छा और दिलचस्प था। कई लोगों के साथ बातचीत करके मजा आया, खासकर रशियन डेलीगेशन के मेरे साथ खाने पर आए लोगों के साथ।'' पुतिन दो दिवसीय भारत के दौरे पर गुरुवार शाम को नई दिल्ली पहुंचे थे। पहले दिन उनके लिए पीएम मोदी के आवास पर डिनर आयोजित किया गया था और दूसरे दिन दोनों देशों के बीच अहम समझौतों पर मुहर लगी। शुक्रवार शाम राष्ट्रपति भवन में डिनर के बाद रात में पुतिन वापस अपने देश लौट गए।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कन्फर्म किया था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष के नेताओं , राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में रखे गए ऑफिशियल डिनर में नहीं बुलाया गया था। एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने कहा, "ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आज रात के ऑफिशियल डिनर के लिए बुलाया गया है। दोनों एलओपी को नहीं बुलाया गया है।"