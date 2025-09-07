कोई इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकता, ट्रंप के बदले सुर पर थरूर का पलटवार

ट्रंप पर पलटवार करते हुए शशि थरूर ने कहा कि मैं इस नए लहजे का सावधानी से स्वागत करता हूं। कोई इतनी जल्दी भूलकर माफ नहीं कर सकता क्योंकि जमीनी स्तर पर भारतीयों को इसके वास्तविक परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं और इन परिणामों से उबरना होगा।

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर रिश्तों में दरार आई है। हालांकि, एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप के बदलते हुए सुर दिखाई दिए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बताया। इस पर पीएम मोदी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा है कि कोई भी इतनी जल्दी नहीं भूल सकता है।

कांग्रेस सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी और विदेश मंत्री ने भी बुनियादी संबंधों, यानी एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, के महत्व को रेखांकित किया है, जो अब भी कायम है। यह संदेश हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। मुझे नहीं लगता कि हम 50 फीसदी टैरिफ या राष्ट्रपति और उनके प्रशासन द्वारा किए गए अपमान को पूरी तरह से भूल सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, ''मुझे लगता है कि दोनों पक्षों की सरकारों और राजनयिकों को कुछ गंभीर सुधार करने की जरूरत है। ट्रंप ने जो कहा है, उससे हमारे देश में कुछ आहत और नाराजगी हुई है। 50 प्रतिशत टैरिफ के वास्तव में पहले ही परिणाम सामने आ चुके हैं। मैं इस नए लहजे का सावधानी से स्वागत करता हूं। कोई इतनी जल्दी भूलकर माफ नहीं कर सकता क्योंकि जमीनी स्तर पर भारतीयों को इसके वास्तविक परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं और इन परिणामों से उबरना होगा।"