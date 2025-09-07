Shashi Tharoor Attacks Donald Trump Says One Cant Forgive So Quickly कोई इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकता, ट्रंप के बदले सुर पर थरूर का पलटवार, India News in Hindi - Hindustan
कोई इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकता, ट्रंप के बदले सुर पर थरूर का पलटवार

ट्रंप पर पलटवार करते हुए शशि थरूर ने कहा कि मैं इस नए लहजे का सावधानी से स्वागत करता हूं। कोई इतनी जल्दी भूलकर माफ नहीं कर सकता क्योंकि जमीनी स्तर पर भारतीयों को इसके वास्तविक परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं और इन परिणामों से उबरना होगा।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 11:10 PM
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर रिश्तों में दरार आई है। हालांकि, एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप के बदलते हुए सुर दिखाई दिए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बताया। इस पर पीएम मोदी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा है कि कोई भी इतनी जल्दी नहीं भूल सकता है।

कांग्रेस सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी और विदेश मंत्री ने भी बुनियादी संबंधों, यानी एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, के महत्व को रेखांकित किया है, जो अब भी कायम है। यह संदेश हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। मुझे नहीं लगता कि हम 50 फीसदी टैरिफ या राष्ट्रपति और उनके प्रशासन द्वारा किए गए अपमान को पूरी तरह से भूल सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, ''मुझे लगता है कि दोनों पक्षों की सरकारों और राजनयिकों को कुछ गंभीर सुधार करने की जरूरत है। ट्रंप ने जो कहा है, उससे हमारे देश में कुछ आहत और नाराजगी हुई है। 50 प्रतिशत टैरिफ के वास्तव में पहले ही परिणाम सामने आ चुके हैं। मैं इस नए लहजे का सावधानी से स्वागत करता हूं। कोई इतनी जल्दी भूलकर माफ नहीं कर सकता क्योंकि जमीनी स्तर पर भारतीयों को इसके वास्तविक परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं और इन परिणामों से उबरना होगा।"

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमेरिकी शुल्क (टैरिफ) मुद्दे का जिक्र करते हुए रविवार को दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मोदी ‘‘देश के दुश्मन’’ बन गए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मोदी और ट्रंप एक-दूसरे के लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वे एक-दूसरे के लिए वोट मांगते हैं। खरगे ने दावा किया कि मोदी-डोनाल्ड ट्रंप गठबंधन भारत की कीमत पर हुआ है।

