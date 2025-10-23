ट्रंप न बताएं भारत क्या करेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति के रूसी तेल वाले दावे पर शशि थरूर का पलटवार

संक्षेप: शशि थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत अपने फैसलों के बारे में अनाउंसमेंट करेगा। हम दुनिया को नहीं बताते कि ट्रंप क्या करेंगे। मुझे लगता है कि ट्रंप को दुनिया को यह नहीं बताना चाहिए कि भारत क्या करेगा।

डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पलटवार किया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत इस साल के आखिरी तक रूस से तेल आयात में काफी कमी कर देगा। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शशि थरूर ने ट्रंप से कहा कि वे भारत के फैसलों के बारे में दुनिया को न बताएं, क्योंकि नई दिल्ली वॉशिंगटन डीसी की तरफ से नहीं बोलती है।

कांग्रेस सांसद ने कहा, "मुझे सच में नहीं लगता कि ट्रंप का भारत के फैसलों के बारे में अनाउंसमेंट करना सही है। मुझे लगता है कि भारत अपने फैसलों के बारे में अनाउंसमेंट करेगा। हम दुनिया को नहीं बताते कि ट्रंप क्या करेंगे। मुझे लगता है कि ट्रंप को दुनिया को यह नहीं बताना चाहिए कि भारत क्या करेगा।"

इससे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत साल के आखिर तक रूस से तेल इंपोर्ट को काफी कम कर देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे का हवाला दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस से तेल इंपोर्ट को धीरे-धीरे खत्म करने का प्रोसेस 'धीरे-धीरे' होगा, और दावा किया कि भारत साल के आखिर तक इसे 'लगभग खत्म' कर देगा।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट की मेजबानी करते हुए प्रेस वालों से बातचीत के दौरान कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने मुझसे कहा था कि वे रुक जाएंगे। यह एक प्रोसेस है, आप इसे ऐसे ही नहीं रोक सकते। लेकिन साल के आखिर तक, वे लगभग इसे खत्म कर देंगे। यह एक बड़ी बात है, यह लगभग 40 परसेंट तेल है। इंडिया बहुत अच्छा रहा है। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की और वे बिल्कुल अच्छे रहे हैं।" हालांकि, भारत ने किसी भी ऐसे समझौते से इनकार किया और जनता के हितों की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है।