Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सभी के लिए अच्छा लेकिन...केरल का नाम बदलने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या उठाया सवाल

Feb 24, 2026 03:32 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवनंतपुरम
share Share
Follow Us on

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल का नाम बदलने को लेकर सवाल उठाया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखी एक पोस्ट में थरूर ने हैरानी जताई कि फिर केरलाइट का क्या होगा? थरूर का यह सवाल उस खबर के बाद आया, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार केरल का नाम बदलकर केरलम करने पर विचार कर रही है।

सभी के लिए अच्छा लेकिन...केरल का नाम बदलने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या उठाया सवाल

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल का नाम बदलने को लेकर सवाल उठाया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखी एक पोस्ट में थरूर ने हैरानी जताई कि फिर केरलाइट का क्या होगा? थरूर का यह सवाल मंगलवार को उस खबर के बाद आया, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार केरल का नाम बदलकर केरलम करने पर विचार कर रही है। यह कदम केरल विधानसभा द्वारा दो बार पारित एक प्रस्ताव के तहत उठाया गया है। इसमें केंद्र से आग्रह किया गया था कि संविधान में संशोधन किया जाए ताकि राज्य का नाम आठवें अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं में मलयालम रूप में दर्शाया जा सके।

सभी के लिए अच्छा, लेकिन
इन मामले को लेकर तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहाकि यह सभी के लिए अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे बीच अंग्रेज़ी बोलने वालों के लिए एक छोटा भाषाई सवाल है। अब नए ‘केरलम’ के निवासियों के लिए, केरलाइट और केरलन शब्दों का क्या होगा? उन्होंने आगे लिखा है कि केरलमाइट तो माइक्रोब की तरह लगता है। वहीं, केरलमियन सुनकर ऐसा लगता है जैसे रेयर अर्थ मटीरियल की बात हो रही है। शशि थरूर ने अपनी पोस्ट में केरल के सीएम ऑफिस को भी टैग किया है और कहा है कि शायद मुख्यमंत्री इस चुनावी उत्साह में नए शब्दों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करना चाहेंगे।

क्या बोली भाजपा
वहीं, केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के विधेयक पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नया नाम उपयुक्त होगा। उन्होंने कहाकि हम एक ऐसा राज्य बनने जा रहे हैं जो हमारी परंपराओं और संस्कृति को बहाल करने और उसकी रक्षा करने जा रहा है और साथ ही एक दूरदर्शी राज्य अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करेगा। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह स्पष्ट है कि हर मलयाली बदलाव चाहता है। वह झूठ और फर्जी वादों की राजनीति को किनारे करना चाहता है और बेहतर परफॉर्मेंस वाली राजनीति लाना चाहता है।

किसने उठाई थी मांग
गौरतलब है कि केरल विधानसभा ने पूर्व में एक प्रस्ताव पास किया था। इसमें केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने की मांग की गई थी। इसमें इस बात पर ध्यान देने की बात की गई थी कि इसे मलयालम में कैसे उच्चारित और लिखा जाता है। सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी दल नाम बदलने के पक्ष में हैं।

ये भी पढ़ें:अब इस नाम से जाना जाएगा केरल, बदलने वाला है नाम; क्या होगी नई पहचान
ये भी पढ़ें:क्यों फेल हो रहा इसरो का रॉकेट? 'साजिश' की होगी जांच, डोभाल के दौरे के बाद ऐक्शन
ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में हलचल, रात 2 बजे अस्पताल ले जाए गए इमरान खान; क्या है पूरा माजरा

गौरतलब है कि इसी साल मई में केरल में विधानसभा चुनाव होने के आसार हैं। वहीं, केरल विधानसभा ने आधिकारिक रिकॉर्ड्स में प्रदेश का नाम बदलने का प्रस्ताव पहले ही पास कर दिया है। मुख्यमंत्री विजयन ने साल 2024 में केरल का नाम बदले जाने का प्रस्ताव दिया था।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Shashi Tharoor News Kerala
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।