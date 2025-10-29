सरफराज खान के न चुने जाने पर भड़के शशि थरूर, सिलेक्टर्स को सिर्फ IPL ही नहीं, बल्कि...

संक्षेप: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए श्रृंखला के लिए सरफराज को नजरअंदाज किए जाने पर निराशा जताते हुए एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कहा कि यह साफ तौर पर अपमानजनक है।

हाल ही में इंडिया ए टीम की घोषणा हुई, जिसमें सरफराज खान को जगह नहीं मिली। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। पहले कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सवाल खड़े किए तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स को सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाए गए रनों को भी महत्व देना चाहिए। थरूर ने यह भी कहा कि सिलेक्टर्स पोटेंशियल पर दांव लगाने के लिए साबित हो चुके टैलेंट को हटाने में बहुत जल्दी करते हैं।

कांग्रेस नेता ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए श्रृंखला के लिए सरफराज को नजरअंदाज किए जाने पर निराशा जताते हुए एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कहा, ‘यह साफ तौर पर अपमानजनक है। सरफराज खान का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में औसत 65 से अधिक है, उन्होंने टेस्ट पदार्पण पर 50 रन बनाए और एक टेस्ट में 150 रन की पारी खेली है। उन्होंने इंग्लैंड में दौरे के अपने एकमात्र (अभ्यास) मैच में 92 रन बनाए और फिर भी वह चयनकर्ताओं के ‘संदर्भ के दायरे’ से बाहर है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी साव और करुण नायर को रणजी ट्रॉफी में रन बनाते देखकर भी बहुत खुश हूं। हमारे चयनकर्ता ‘संभावित’ खिलाड़ियों पर दांव लगाने के लिए सिद्ध प्रतिभाओं को नजरअंदाज करने में बहुत जल्दी करते हैं।’

तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बार-बार खुद को साबित किया है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा, ‘चयनकर्ताओं को सिर्फ आईपीएल ही नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट में बनाए गए रनों को भी महत्व देना चाहिए, वरना कोई रणजी खेलने की जहमत क्यों उठाएगा।’ सरफराज को भारत ए टीम में न चुने जाने की ऑनलाइन आलोचना हुई थी और यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था जब कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने यह पूछकर विवाद खड़ा कर दिया था कि क्या मुंबई के इस बल्लेबाज को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया।