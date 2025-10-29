Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsShashi Tharoor Angry After no Selection of Sarfaraz Khan says Selectors should Focus not only on IPL but also
सरफराज खान के न चुने जाने पर भड़के शशि थरूर, सिलेक्टर्स को सिर्फ IPL ही नहीं, बल्कि...

सरफराज खान के न चुने जाने पर भड़के शशि थरूर, सिलेक्टर्स को सिर्फ IPL ही नहीं, बल्कि...

संक्षेप: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए श्रृंखला के लिए सरफराज को नजरअंदाज किए जाने पर निराशा जताते हुए एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कहा कि यह साफ तौर पर अपमानजनक है।

Wed, 29 Oct 2025 10:40 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हाल ही में इंडिया ए टीम की घोषणा हुई, जिसमें सरफराज खान को जगह नहीं मिली। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। पहले कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सवाल खड़े किए तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स को सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाए गए रनों को भी महत्व देना चाहिए। थरूर ने यह भी कहा कि सिलेक्टर्स पोटेंशियल पर दांव लगाने के लिए साबित हो चुके टैलेंट को हटाने में बहुत जल्दी करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कांग्रेस नेता ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए श्रृंखला के लिए सरफराज को नजरअंदाज किए जाने पर निराशा जताते हुए एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कहा, ‘यह साफ तौर पर अपमानजनक है। सरफराज खान का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में औसत 65 से अधिक है, उन्होंने टेस्ट पदार्पण पर 50 रन बनाए और एक टेस्ट में 150 रन की पारी खेली है। उन्होंने इंग्लैंड में दौरे के अपने एकमात्र (अभ्यास) मैच में 92 रन बनाए और फिर भी वह चयनकर्ताओं के ‘संदर्भ के दायरे’ से बाहर है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी साव और करुण नायर को रणजी ट्रॉफी में रन बनाते देखकर भी बहुत खुश हूं। हमारे चयनकर्ता ‘संभावित’ खिलाड़ियों पर दांव लगाने के लिए सिद्ध प्रतिभाओं को नजरअंदाज करने में बहुत जल्दी करते हैं।’

तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बार-बार खुद को साबित किया है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा, ‘चयनकर्ताओं को सिर्फ आईपीएल ही नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट में बनाए गए रनों को भी महत्व देना चाहिए, वरना कोई रणजी खेलने की जहमत क्यों उठाएगा।’ सरफराज को भारत ए टीम में न चुने जाने की ऑनलाइन आलोचना हुई थी और यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था जब कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने यह पूछकर विवाद खड़ा कर दिया था कि क्या मुंबई के इस बल्लेबाज को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया।

सरफराज ने 2023-24 सत्र में राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। वह पिछले साल के अंत में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा थे, लेकिन तब से उन्हें टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है। इस 28 साल के खिलाड़ी ने भारत के लिए छह टेस्ट मैच खेलें हैं जिसमें उनका पिछला टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में था।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Shashi Tharoor News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।