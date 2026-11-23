भष्टाचार खा रहा है नौकरी और सैलरी, पीएम मोदी की चिंता पर शशि थरूर ने दिया जवाब
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बात बिल्कुल सही है कि उनकी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की है। उन्होंने कहा कि परेशानी यह है कि भ्रष्टाचार की वजह से नौकरी और सैलरी नहीं बढ़ पा रही है।
फिक्की (FICCI) के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके बाद नौकरी और सैलरी दोनों की बहस छिड़ गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर सहमति जताते हुए कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है ताकि नौकरी बढ़ें और सैलरी ज्यादा दी जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रही है और यही भ्रष्टाचार नौकरी और सैलरी खाए जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने क्या कहा था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में राहत दी गई। 12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट दी गई। तो कर्मचारियों की संख्या और सैलरी बढ़ाई गई या नहीं? उन्होंने कहा था कि सरकार ने ये कदम इसीलिए उठाए कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए और लोगों की सैलरी में इजाफा हो।
कांग्रेस सांसद ने कहा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम सही बात कही है। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है ताकि ज्यादा नौकरियां पैदा हों और कंपनियां कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी दें। हालांकि लाभ का बंटवारा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भी नौकरी ढूंढना आसान नहीं है। यहां तक कि आईआईटी से ग्रैजुएशन करने वालों को भी नौकरी नहीं मिल पा रही है।
थरूर ने कहा कि ईज ऑफ डुइंग बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ी दिक्कत है। अगर प्रधानमंत्री कंपनियों और उद्योगपतियों पर उंगली उठाएंगे तो वे सरकार पर उंगली उठाएंगे। हमारा मानना है कि नियमों को आसान करके और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर ही नौकरी बढ़ाई जा सकती है। कारोबारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार ज्यादा होने की वजह से उनके लिए काम करना आसान नहीं होता है।
पीएम मोदी के नारे पर कसा तंज
सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी नारे पर तंज कसते हुए हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री तो कहा करते थे कि ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। अब पता चला कि वह केवल बीफ के बारे में ऐसा कह रहे थे। इसमें भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं थी।
पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक के भारत दौरे पर भी शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के रिश्ते खराब हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन मल्टीलेटरल फोरम की अपनी जगह है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की बातचीत तभी शुरू हो सकती है जब पाकिस्तान आतंक पर लगाम लगाए। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी स्तर पर आतंकवाद से समझौता करने वाला नहीं है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें