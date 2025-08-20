Shashi Tharoor again Differs With Congress party line says nothing wrong in Bill To Remove PM, Chief Ministers शशि थरूर ने फिर पकड़ी कांग्रेस से अलग राह; दागी CM-PM और मंत्रियों वाले बिल को बताया सही, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsShashi Tharoor again Differs With Congress party line says nothing wrong in Bill To Remove PM, Chief Ministers

शशि थरूर ने फिर पकड़ी कांग्रेस से अलग राह; दागी CM-PM और मंत्रियों वाले बिल को बताया सही

बिल में प्रस्तावित किया गया है कि PM से लेकर CM और मंत्री तक, अगर कोई भी गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों से ज़्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहता है, तो उसे 31वें दिन इस्तीफ़ा देना होगा या उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 01:54 PM
Shashi Tharoor Differs With Congress Again: कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने और पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी पार्टी लाइन से हटकर बड़ा बयान दिया है। थरूर ने दागी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को जबरन हटाने संबंधी प्रस्तावित बिल का समर्थन किया है। NDTV से बात करते हुए थरूर ने कहा, "अगर आप 30 दिन जेल में बिताएँ, तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हैं? यह सामान्य ज्ञान की बात है... मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता।"

खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को पेश करने के बाद संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे। इस पर थरूर ने कहा कि अगर इस बिल को अध्ययन के लिए समिति के पास भेजा जाता है, तो यह अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि समिति के भीतर चर्चा होना हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है... तो चलिए, इस पर चर्चा करते हैं।"

विपक्षी दल कर रहे बिल का विरोध

बता दें कि केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिये जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए बुधवार को संसद में विधेयक पेश करने जा रही है, जिसका विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं।

विरोध करने वालों में प्रियंका सबसे आगे

विधेयक की कड़ी आलोचना करने वालों में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे आगे हैं। प्रियंका ने इस कठोर बिल की आलोचना करते हुए कहा, “कल, आप किसी मुख्यमंत्री के ख़िलाफ कोई भी मामला दर्ज कर सकते हैं, उसे बिना दोषसिद्धि के 30 दिनों के लिए गिरफ़्तार कर सकते हैं... और फिर वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा? यह पूरी तरह से संविधान-विरोधी है।”

इस नए बिल में क्या प्रावधान?

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 में प्रस्तावित किया गया है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री तक, अगर कोई भी मंत्री गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों से ज़्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहता है, तो उसे 31वें दिन इस्तीफ़ा देना होगा या उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा।

2021 से कांग्रेस और थरूर के संबंध ले रहे हिचकोले

कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को लेकर दोराहे पर खड़े शशि थरूर ने सोमवार को भी तब सभी लोगों को चौंका दिया था, जब उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पर संसद में विशेष चर्चा में शामिल न होने के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष किया। थरूर और कांग्रेस के संबंध 2021 से हिचकोले ले रहे हैं, जब वह पार्टी में असंतुष्टों के एक समूह, यानी जी-23 में शामिल हो गए थे और गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। उसके बाद हाल के दिनों में खासकर पहलगाम हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस नेतृत्व से उनके संबंध काफी खराब हो गए हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया था।