अड़ियल होना ही बेहतर है, भारत नहीं टेकेगा घुटने; अमेरिकी बयानबाजी पर शशि थरूर की दो टूक

इससे पहले अमेरिका के वित्त मंत्री में बीते दिनों भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील की चर्चा में भारत ढीला रवैया अपना रहा है। इस पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई है।

कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अमेरिका को एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया है। अमेरिका द्वारा भारत पर मोटा टैरिफ लगाने के बाद हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री ने भारत के लिए ‘अड़ियल’ शब्द का प्रयोग किया था। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि भारत अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील में ढीला रवैया अपना रहा है। इस पर जवाब देते हुए शशि थरूर ने कहा कि जब आपके खिलाफ अन्याय हो रहा हो, तब अड़ियल रहना ही बेहतर होता है।

शशि थरूर ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में स्कॉट बेसेंट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैंने सुना है कि कुछ लोग भारत पर 'अड़ियल' होने का आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूं, अड़ियल होना, अन्याय के सामने मौन रहने और समर्पण कर देने से कहीं बेहतर है।" इससे पहले ट्रंप के भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद भी थरूर भड़क उठे थे। शशि थरूर ने अमेरिका पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए कहा था ट्रंप रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को सजा दे रहे हैं जबकि अमेरिका खुद रूस से कई उत्पाद आयात करता है।

गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर वार्ता जारी है। हालांकि बीते दिनों ट्रंप ने भारत पर पहले 25 फीसदी टैरिफ और इसके बाद अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद यह चर्चा बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। इस तरह की बयानबाजी का असर बातचीत की मेज पर भी दिख सकता है।