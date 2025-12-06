यह पुतिन को हिंदू बनाने की कोशिश नहीं, पीएम मोदी के भगवद गीता गिफ्ट करने पर बोले शशि थरूर

संक्षेप: शशि थरूर ने पुतिन को भगवद गीता दिए जाने पर कहा कि इसे रूसी भाषा में देने का मतलब सिविलाइजेशनल और स्पिरिचुअल हेरिटेज से सीखे गए कुछ जरूरी सबक दूसरे कल्चर को बताना है। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। यह पुतिन को हिंदू बनाने की कोशिश नहीं है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर आए, जहां दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगी। पुतिन को पीएम मोदी ने रूसी भाषा में लिखी गीता समेत कई अन्य चीजें गिफ्ट कीं। भगवद गीता गिफ्ट करने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इसे देकर पुतिन को हिंदू बनाने की कोशिश नहीं हुई है, बस यह इसलिए दिया गया ताकि वह इसे अपनी भाषा में समझ सकें।

पीएम मोदी के पुतिन को भगवद गीता गिफ्ट करने और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के स्कूल एजुकेशन में भगवद गीता को शामिल करने के ट्वीट पर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "जब मैंने 1989 में 'द ग्रेट इंडियन' नॉवेल पब्लिश किया था, जो महाभारत का एक सटायरिकल रीटेलिंग था, तो मैंने पहले ही यह बात कही थी कि क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने एपिक्स नहीं जानने चाहिए। मुझे लगता है कि स्कूल के दिनों में महाभारत, रामायण वगैरह पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गीता हमारी पुरानी सिविलाइजेशन और हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है।''

उन्होंने पुतिन को भगवद गीता देने पर आगे कहा, ''इसे रशियन में देने का मतलब है कि हम अपनी सिविलाइजेशनल और स्पिरिचुअल हेरिटेज से सीखे गए कुछ जरूरी सबक दूसरी कल्चर को बताना। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। यह पुतिन को हिंदू धर्म में बनाने की कोशिश नहीं है। यह बस उन्हें कुछ ऐसा दिखाने का एक तरीका है जिसे वह अपनी भाषा में समझ सकें। यह एक अच्छा जेस्चर है क्योंकि यह दिखाता है कि हम क्या हैं।'' बता दें कि पुतिन के सम्मान में शुक्रवार शाम को राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया था। इसमें शशि थरूर को भी न्योता दिया गया था, जबकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को आमंत्रण नहीं मिला था। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद थरूर ने कहा था कि वहां का माहौल बहुत अच्छा था।